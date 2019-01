Mateo reprograma en català TVE

Encara que han passat bastant desapercebudes en els mitjans de comunicació, les declaracions de Mateo, administradora única (AU) de TVE per la gràcia de Sánchez, durant la seva recent visita a Barcelona, la veritat és que la seva aparició com a reina per un dia a la capital comtal ens ha deixat unes quantes perles que permeten intuir els costosos peatges que el govern de Sánchez està pagant, també en l'àmbit de la comunicació, als partits secessionistes catalans, ERC i JXC, a més és clar de a Podem i les seves divergències (a Comú Podem, Compromís, i Marea), pel suport que li van prestar per alçar-lo a la Moncloa en la moció de censura a Rajoy el passat 1 de juny.





La seva arribada a la cúpula de RTVE es va deixar notar gairebé immediatament amb el canvi de diversos de directors dels principals programes informatius. Crida particularment l'atenció que gairebé tots els afortunats amb ascensos hagin estat professionals procedents dels centres territorials a Catalunya i Galícia. Per ser justos amb la nova direcció, vull reconèixer que els amants del cinema ens congratulem que TVE ofereixi en aquesta nova etapa una versió més representativa i equilibrada de l'univers cinematogràfic, i els espectadors puguem tornar a gaudir de Hitchcock, Ford o Polanski en hores de màxima audiència, cosa que sens dubte cal agrair després del formidable empatx provocat per la reposició d'incomptables cintes menors del cinema espanyol i algunes obres d''autor' dignes de l'oblit.





Però tornant a les declaracions de Mateo, la bona nova que va venir a portar-nos la poliglota AU és que la programació en català de TVE en els propers 2 anys passarà de les actuals 20,5 hores setmanals, a 40 o 50 en 2019 i a 80 en 2020, un canvi que significaria més de 11,5 hores diàries. Més desconnexions per augmentar les hores d'informatius, magazins i concursos en català, emissió de pel·lícules i documentals doblats, etc., i fins a la realització de sèries de ficció pròpies amb un elevat cost, una d'elles ja en fase de producció protagonitzada per quatre dones, una catalana, una valenciana, una mallorquina i una alemanya, que comparteixen un pis a Barcelona. Molt, molt cosmopolita: em recorda aquells temps en què Barcelona, ciutat oberta, acollia García Márquez i a Vargas Llosa. La intenció de l'ens públic és que el programa s'emeti també en les tres comunitats autònomes, i qui sap si també a Baviera.





La emissària del govern de Sánchez va aprofitar l'ocasió per deixar caure un encàrrec amb forta càrrega política: la realització d'aquest ambiciós projecte per impulsar el centre territorial de Sant Cugat del Vallès penja que el Congrés aprovi els PGE 2019, els comptes a què precisament el Consell de Ministres acaba de donar llum verda aquest divendres amb tres mesos de retard. Així que ja saben els diputats d'ERC i PDeCAT què han de fer si volen més inversions en infraestructures, més fla, fla, fla i fff, i promoció gratuïta de la immersió lingüística en els territoris que, segons afirmen, formen part dels ' països catalans'. Amb tot, no acabo d'entendre la necessitat d'augmentar el pressupost destinat a Sant Cugat, tenint en compte que el centre disposa d'unes instal·lacions enormes i infrautilitzades, i 700 treballadors, bastants d'ells, per cert, signants d'una denúncia per la informació esbiaixada que, segons ell, va emetre la cadena el 20-21 de setembre de 2017, durant el setge organitzat per l'ANC i Òmnium a la policia judicial a la Conselleria d'Economia. Un té la impressió que l'única política del Govern Sánchez és gastar i gastar més.





Pel que fa al paper de TVE a Catalunya, Mateo va reconèixer que l'objectiu d'aquesta iniciativa no és competir amb TV3, el lideratge indiscutible va reconèixer molt complaguda, sinó "de convertir-nos, definitivament, en un mitjà consolidat en aquesta societat que parlarà encara més en la seva llengua, en català, i donarà veu a tots i cadascun dels seus ciutadans". Al marge de la retòrica afirmació de donar "veu a tots i cada un dels ciutadans", molt en línia amb el discurs 'sanchiglesista', confesso que no podia donar crèdit al que llegia. Pel que sembla, a l'AU de TVE no el preocupa en absolut l'exclusió sistemàtica del castellà, el sectarisme rampant i els insults i fins amenaces que es propaguen des de totes els mitjans de comunicació controlats pel govern de la Generalitat --TV3 és només la punta de l'iceberg--, contra els que defensem l'ordre constitucional a Catalunya. No, l'única cosa que sembla preocupar és "parlar més en la seva llengua, el català".





M'ha quedat un dubte: no sé si la llengua materna en què ens expressem la majoria dels catalans, el castellà o espanyol, és o no, per a vostè, llengua de la societat catalana. Com a economista he advertit a Expansión sobre el risc per a l'estabilitat econòmica que comporta l'aprovació d'uns pressupostos populistes i la consegüent prolongació de la legislatura fins al 2020. Ara, els catalans que defensem la igualtat de tots els espanyols, tenim una altra raó més per rebutjar: gràcies, Mateo, per venir a Barcelona a descobrir-nos l'entretela informativa dels PGE 2019.