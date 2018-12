Felicitació de l'Editor

Aquest any m'agradaria poder transmetre de manera especial, a tots aquells que no pensen com jo, a Catalunya i també fora d'ella, els meus millors desitjos de que el Nadal i l'any nou els porti salut i llibertat. La mateixa que desitjo per als meus i tots els amics i companys de professió.









El 2018 que ara acaba, ha estat ple d'incertesa i sobretot de molta tensió. Un mal dia alguns es van equivocar i ens van ficar a tots els catalans i espanyols en un embolic tan gran, que costarà un sobreesforç poder sortir-se de tant rancúnia i males maneres que hem adquirit una i altra part.





La meva modesta persona apostarà al 2019 perquè el desgraciat judici per rebel·lió acabi amb una sentència justa i sobretot, mínima, perquè, a continuació, tots, ens posem les piles, per aconseguir un indult o el que sigui, i així puguem iniciar una nova etapa, generosa en les idees i fraternal en les formes. A casa sabem molt bé el que fa mal tenir un fill pres per Nadal. Per això, els envio una forta abraçada a les famílies dels que ara tenen un ésser estimat a la presó. En aquestes dates, tots ens sentim presos, perquè de la presó, de les nostres presons, la gent no surt millor del que va entrar. I a les famílies se'ns cauen llàgrimes com punys cada vegada que passem l'arc de seguretat.





Sé que demano gairebé un impossible, però estic segur que molts intentarem desfer el caminat i començar de nou, i sobretot que un gran efecte pacifista contaminarà les nostres vides i farà més fàcil la convivència i el diàleg a Catalunya i a tot Espanya. No siguem negatius doncs i apostem pel futur d'uns joves que han de viure en pau i que necessiten de la nostra responsabilitat perquè, en el camí que han de recórrer, no trobin més dificultats de les que ja tenen. Apostem per ells, tornem-la pau social que mai van haver de perdre, fem callar amb la nostra serena convicció les veus dels qui volen aplicar lleis ja obsoletes. No posem barreres al camp i deixem que 2019 no es converteixi en una reedició ombrívola del nefast 2018 que ja se'ns en va.





Als que lluiten contra el càncer, com jo ho faig cada dia, els envio el meu afecte i la meva solidaritat. Les nostres famílies ens necessiten, i nosaltres. Per ells, i pels quals es guariran en el present i en el futur, hem de seguir fent petits passos en la nostra lluita diària, sense desmai i amb un somriure als llavis. Ànim, que no n'hi ha per tant!





Finalment, en nom de les treballadores i treballadors d'aquest petit grup de diaris, Catalunyapress, Galiciapress, Pressdigital,Vilapress i The Economy Journal, gràcies als nostres patrocinadors que són l'ajuda que necessitem perquè vostès. Accedeixin gratuïtament i sense barreres a les notícies que publiquem. A les nostres lectores i lectors els desitjo un molt Bon Nadal i un profitós 2019.





Una fraternal abraçada per a tots, i molt bones i familiars festes.