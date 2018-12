Aquests sí que són veritables tot terrenys

Si ets dels que els agrada estar preparats per a tot i necessites un vehicle que pugui manejar-se en pitjors situacions, en termes de duresa i condicions meteorològiques, hem fet una llista dels models més durs del planeta.





Cap dels tot terrenys que veus pel carrer o pel camp, ni fins al més dur, li arriba a la sola de la sabata d'aquests temibles jeeps.





Amb una major distància a terra, no tenen quatre, sinó sis o vuit rodes motrius, a més d'accessoris dissenyats per garantir que pugui arribar fins a la fi del món i .... tornar.





Si estàs buscant vehicles amb estil, esvelts i aerodinàmics, aquesta llista de models no és la ideal per a tu.





Hi ha un altre inconvenient: tampoc són barats, perquè lluny de ser produïts en grans sèries, aquests super jeeps es produeixen de forma gairebé artesanal, el que fa que els costos es disparin. Per si això fos poc, l'augment de pes, les majors pèrdues mecàniques degudes al major nombre de diferencials i eixos de transmissió, i la major capacitat de tracció, requereixen l'ús de motors més generosos, tant en grandària com en potència, la qual cosa no ajuda a contenir els costos.





Aquests són alguns dels tot terrenys més radicals del mercat mundial:





Avtoros Shaman 8x8 - Està dissenyat i produït a Rússia i no té problemes a l'hora de travessar l'estepa russa o el mantell congelat de Sibèria. Té vuit rodes motrius i un motor no molt gran, un Iveco 3.0 TD de 176 CV. Però el dipòsit pot contenir fins a 260 litres ...













Jeep Wrangler 6x6 Hell Hog - El Wrangler estàndard ja és un dels jeeps més respectats del mercat per la seva capacitat tot terreny, però aquesta versió preparada per Hell Hog eleva el llistó encara més. Basat en la versió llarga de quatre portes, aquest pick-up té tres eixos rígids per pujar fins on pocs poden arribar.













Inkas Sentry MPV - Malgrat el seu estrany nom, aquest jeep és canadenc i també és indestructible. A la pràctica, es tracta d'un vehicle blindat de nivell BR7 similar a l'utilitzat per les forces especials i les bales prou feines ratllen la seva pintura. Les quatre rodes motrius són impulsades pel motor 6.7, que proporciona 400 CV.













GPV Colonel 8x8 - Produït per General Purpose Vehicles, als Estats Units, aquest tanc que també ofereix versions militars, amb canó i tot, es proposa en aquesta versió aprovada per circular per carretera.













Rezvani Tank - De fabricació americana, aquest radical jeep munta un motor de 716 cv extret d'un gasolina V8 Dodge Hellcat. Però el que més impressiona és el blindatge de nivell militar B7, a més de la visió nocturna, la capacitat de crear una cortina de fum i fins i tot la protecció contra bombes.













Technoimpulse Rocket Z - Per a les incursions en la naturalesa on encara no hi ha carreteres, aquest jeep rus pot ser la companyia ideal. Amb un motor central per millorar la maniobrabilitat i la capacitat de superar obstacles, el Rocket Z passa per sobre de tot, gràcies als 60 cm que el separen del sòl. El motor, curiosament, és un 2.5 TD de 85 hp.













Torsus Praetorian - Ideal per a famílies molt nombroses, o per portar els miners a llocs inhòspits, aquest jeep és un autobús amb increïbles capacitats TT. Dissenyat i produït a Ucraïna, aquest jeep de format XL té un motor MAN de sis cilindres amb 240 CV al seu servei. Si ho desitja, pot transformar-se en autocaravana.













Partisan One - Aquest jeep sembla una broma, però és un transport utilitzat pels militars i té una garantia de 100 anys. Tot perquè pot ser transportat en helicòpter i després en paracaigudes. El motor és un 2.8 TD d'origen FCA, amb 155 hp i si aquesta versió té transmissió 4x4, també existeix en format 6x6 i 8x8.













Devel Sixty - El motor és un turbodièsel de 6,7 V8 i 720 CV, el que permet que aquest Seixanta, "germà" dels Setze superesportius amb més de 5.000 CV, sigui un autèntic "canó" off-road. Però també és un dels jeeps més ràpids de la carretera, almenys en línia recta, ja que a Dubai, on està construït, les corbes no són abundants.













Mercedes AMG G63 Brabus 6x6 - Amb l'ajuda d'Brabus, aquest jeep 6x6 munta un motor de gasolina V8 de 700 CV, suficient per arrossegar els seus 3,7 tones. Els acabats són luxosos i la llista d'equipament no té fi, el que ajuda a justificar un preu de 1,2 milions d'euros abans d'impostos.













1958 Land Rover Cuthbertson - L'Defensar ja és un jeep pur i dur, però aquest 1958 Sèrie II transformat per Cuthbertson era una arma terrible. Se li va canviar les llantes i els pneumàtics de goma per quatre pistes de metall, que li limitaven a 32 km / h, però no hi havia res que li impedís continuar el seu viatge.













Toyota Land Cruiser FJ40 Hot Rod - Molt baix i amb suspensions fràgils, aquest FJ40 pot no arribar molt lluny, quan arribi l'apocalipsi, però ho farà amb estil. El curiós és que aquest Toyota de 1976 va ser el primer jeep que es va utilitzar a Europa com si es tractés d'un vehicle d'ús quotidià i no d'un simple cotxe de treball. Aquesta versió de Hot Rod és particularment cridanera.