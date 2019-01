Una democràcia manca de valors

Han passat cinc anys des que ens vam incorporar als estats de la Unió amb una Llei de Transparència (Llei 19/2013) tímida que va entrar en el nostre ordenament per la via dels arxius i registres del dret a saber de l'article 105-b de la nostra CE. I des d'aquesta data molts estem buscant com exercitem aquest dret fent-ho comprensible a la ciutadania perquè les institucions siguin més transparents. Però més transparència requereix més democràcia i desenvolupar l'ètica i la participació. Perquè busquem valors i més eficiència per practicar una rendició de comptes que institueixi governs oberts amb una ètica pública que es visqui des d'una democràcia participativa, i no una fira de dades obertes.





No obstant això, pretenen que ens quedem amb una visió d'indicadors i compliments de les obligacions de la publicitat activa, l'obertura de dades i els portals de transparència, oblidant que l'important són els valors, no els indicadors, per poder encaixar bé les peces de la nostra obsoleta estructura institucional, que no aconsegueix una organització eficient de la política, de l'economia, o de la vida social. És com diu Innerarity una democràcia de incompetents, per la desconfiança existent, i l'obsessió de controlar i monitoritzar, fins al poder, segons Reane.





Ha arribat el moment exercitar la crítica, la rendició de comptes i comptar realitats sense un fals criteri de prudència oficial que impedeix conèixer la veritat. Es posen obstacles per incrementar una opinió pública competent que impulsi un debat de les contradiccions del sistema.





La xarxa de Consells de Transparència reunits a Cadis, vam fer una crida denunciant que no podem exercir i vetlar pel compliment dels nostres objectius. Som institucions independents i no estem preparats, i se'ns impedeix compartir el poder. Som institucions naixents, que patim la mateixa malaltia que altres que van néixer fa dècades, i també amb la missió de controlar el poder, però és el poder, el que no permet que se li controli. Per això parlar avui de governs oberts és un insult a la intel·ligència democràtica, perquè la ciutadania no observa ni el més mínim pas d'obertura de les seves institucions, perquè tot el que es publicita des del poder queda tan protegit que no se sent com a institucions obertes , i aquestes contradiccions s'estan produint desencís en uns i falses il·lusions en altres, i són un magnífic brou de cultiu per oferir als desencantats un refugi fàcil en els populismes.





La por s'ha apoderat de la ciutadania i, d'una banda, hi ha els que des del poder inciten al pànic i, d'altra banda, els que tenen por a perdre-ho. Aquesta forma d'entendre la política és la que porta a molts a pensar que és més un problema que la solució. Aquest dèficit cognitiu és urgent escometre i fa falta donar una batalla perquè no s'accepti com a inevitable el desastre i la corrupció. La ineficiència en la gestió de la cosa pública, la privatització com a solució i la tornada a visions ja superades del passat, són la pitjor fórmula. Wehner ens alertava que quan la política es converteix en un diletantisme organitzat, és un camí fàcil per ressorgir l'escenari patrimonialista conservador que converteix tot en un autèntic sense sentit.





Els pares de la democràcia, des dels orígens fins a la sociologia moderna, ens recomanen construir la democràcia i la vida social a través del coneixement mutu, idea que ha estat molt assumida en la literatura i en la política, com ens explica Rosanvallon. Però sense perdre la visibilitat social, perquè a mesura que es perd visió, s'incrementa la crisi perquè ens allunyem de les funcions bàsiques, i es transmet en els missatges no inclusius dels projectes polítics, i a partir d'aquest moment s'inicia una caiguda lliure en un buit polític que ens porta al fracàs, així almenys ens ho descriuen Acemoglu i Robinson.





El compromís de la ciutadania és estar present en els processos, exercir la seva funció de control d'alimentar el desenvolupament del govern de les institucions públiques, enfortir les institucions de control i no cal deixar de pensar, interpel·lar, criticar, denunciar i alertar. És el moment de participar, de controlar i exercir el teu dret a saber per emetre judicis crítics sobre tots els assumptes públics, perquè des d'aquesta acció critica siguem capaços de poder explicar i transformar les institucions, abans que quedin bloquejades per altres impulsos de tornar a idees del passat.





Si som capaços d'entendre i explicar aquesta nova complexitat de la democràcia, l'haurem enriquit i podem arribar a una governança compartida i inclusiva, i d'aquesta manera aconseguir abans que es trenqui, una societat innovadora, generadora d'un benestar que sigui capaç d'enfortir una vida amb desenvolupament sostenible. El meu missatge per a aquest any que comencem és un desig que junts trobem solucions perquè tenim el repte de comprendre el difícil temps que vivim, i que el camí democràtic és saber compartir un futur inclusiu, menys desigual i més sostenible.