Per molt que els de VOX s'esforcin a camuflar la seva desgraciat programa sobre la violència contra les dones, en base al seu projecte salvador per a Andalusia, a un li queda la imatge a la retina de les gestes de les rajades que, setmana rere setmana, apareixen en els mitjans de comunicació, inundant-nos de fàstic i vergonya.





Fins ara, que jo sàpiga, aquestes rajades estan formades únicament per 'mamarrachos' del gènere masculí -no hi ramats de dones- que disposen després de les seves gestes d'una legislació garantista i pusil·lànime que els permet, com en el cas dels Sanfermines, entrar i sortir de la presó amb una alegria que deixa a la Judicatura -almenys a una part d'ella- al peu dels cavalls de la indignació de la majoria femenina i feminista, per la seva transigència i bonisme corporatiu. I per si queda dubte, als homes que tenen sentit comú ens cabreja encara més.





Les dones, la meva mare, la de vostè. Seva dona i la meva, les filles de tots dos ... em sembla a mi que estan, d'aquest estat de coses, fins als mateixos ovaris. I no els falta raó per desconfiar d'una societat tan masclista com la nostra.





Però clar, als jerarques de VOX això els importa un pebrots, i pel que estem comprovant aquesta última setmana, a les dones del PP i Ciutadans se'ls han menjat llengua el gat davant l'atropellament que està a punt de perpetrar a compte de les butaques de comandament de la Junta d'Andalusia. A què esperen les Senyores Acostades i Levy per cantar la canya als seus virils caps? A que aquests consumeixen tan monumental despropòsit? ¿I Ciutadans pensa que amb la seva actual estratègia de tirar la pedra i amagar la mà li va a perdonar el seu electorat la infàmia que cometran?





I ara una reflexió final: Si això fos Alemanya, segurament fa ja un parell de setmanes la Merkel Andalusa, suposem que es diu Susanna, hauria trucat als caps de PP i Ciutadans, és a dir Moreno i Marin, i els hagués ofert un govern de cohabitació constitucional, encara que només sigui perquè entre els tres grans partits, amb els seus inqualificables errors polítics, han aconseguit ressuscitar al franquisme i les seves manies socials, en la figura d'un nou monstre que espanta ja a mig Europa.





Seva és la culpa, i per tant seva també ha de ser la penitència de governar junts i fer-ho bé, i si fracassen ... convocar nous comicis.