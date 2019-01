La nit del 20 al 21 de gener, eclipsi total de Lluna

La nit del 20/21 de gener de 2019 tindrà lloc un preciós eclipsi total de Lluna. Aquest serà visible des des d'Amèrica del Nord i del Sud, Europa i Àfrica occidental. Des de l'Àfrica central i oriental i Àsia veuran un eclipsi parcial de la Lluna.





L'eclipsi serà visible en la seva totalitat des del nord i el sud d'Amèrica, on serà la tarda del 20 de gener de 2019, quan l'ombra de la Terra comenci a lliscar sobre la superfície de la Lluna.





Per als residents de l'est del nord i del sud d'Amèrica, l'eclipsi acabarà bastant després de la mitjanit del 21 de gener de 2019, mentre que per als que viuen a les parts occidentals dels dos continents, l'eclipsi acabarà abans de la mitjanit .





Les persones d'Europa occidental, incloses les de Regne Unit, Noruega i Portugal podran veure tot l'eclipsi en totes les seves fases, a Espanya i França ho veuran la totalitat de les fases la zona oest de tots dos països, per a les zones del costat aquest coincidirà la fase final de l'eclipsi amb la Lluna ja molt baixa a l'horitzó però podar veure l'eclipsi total, la totalitat tindrà lloc d'hora al matí del 21 de gener de el 2019.





Zones de visibilitat de l'eclipsi: Imatge d'IGN (Observatori Astronòmic Nacional)





Desenvolupament de l'eclipsi (horaris en temps universal): Per saber l'hora exacta passada a horari normal prémer aquí.





Principi de l'eclipsi penombral. . .2h 35





Principi de l'eclipsi parcial. . . . . . 3h 33





Principi de l'eclipsi total. . . . . . . . 4h 40





Màxim de l'eclipsi. . . . . . . . . . . . . . . . . 5 h 12





Fi de l'eclipsi total. . . . . . . . . . . . . 5h 43





Fi de l'eclipsi parcial. . . . . . . . . . . 6h 51





Fi de l'eclipsi penombral. . . . . . . . 7h 49





És un espectacle preciós, sense necessitat de telescopi i ben abrigat gaudiràs d'una meravella del firmament, un eclipsi lunar total.













Aquest article es va publicar originalment en Universo Blog