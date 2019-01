Les seqüeles d'una vaga impopular

Va passar la vaga del taxi a Barcelona, que ha deixat un malestar generalitzat entre la ciutadania, a la qual els taxistes professionals han trepitjat els seus drets sense la menor consideració i que, a mitjà termini, vol dir que la gent va a exterioritzar la seva enorme cabreig, potenciant tots els avenços tecnològics que els permetin no agafar un taxi, ni encara que l'hi ofereixin amb paella gratis inclosa en el preu de la carrera.





Madrid segueix igual. El govern del PP, amb un President de la Comunitat que sap que no va seguir en el càrrec, ha tirat de "heroica" i ha decidit repartir pals i no temperar gaites, com sí ja ha fet la Generalitat de l'ínclit Torra, atabalada com està per la imminència del judici pel Procés. Entre totes dues administracions no hi ha hagut cap comunicació i els dels cotxes i armilles grogues han fet tot el que els ha vingut de gust, tractant d'enfonsar, al mateix temps, una de les Fires més importants del món en el sector turístic, de la que viuen ells gairebé tot l'any.





Els serveis mínims no han existit, la qual cosa diu molt poc de la qualitat democràtica dels vaguistes i, sobretot, de les administracions central i autonòmiques, que havien d'haver obligat seu estricte compliment. ¡Parar FITUR i voler tancar fronteres és una qüestió de seguretat nacional, Ministre Ábalos! Regular llicències és cosa, des de fa poc, de les Autonomies. A cadascú, el seu.





Mentrestant, pensem que en un futur pròxim els cotxes a les grans ciutats seran elèctrics i, sobretot, sense conductor. Una situació que no és ciència ficció i que converteix la figura del taxista o l'assalariat de Uber en anacrònica o en evident declivi. Mentrestant ¿per què no es miren els professionals i els polítics ineptes el sistema de Taxis que s'han inventat els ciutadans i els professionals de Denver, a l'estat de Colorado, USA, on han aconseguit barrejar les tecnologies de les VTC però on les multinacionals que contracten a salaris baixos i condicions laborals molt inestables han mutat en Cooperatives de professionals, les llicències són propietat dels propis taxistes? Potser el model li serveix a uns ia altres perquè puguin conviure racionalment a Barcelona i Madrid sense tocar-nos a la majoria silenciada els melindros amb vagues salvatges.





I encara que això no succeeixi perquè hi ha massa obtusos jo, que mai m'he pujat a un VTC, vaig a començar a usar-lo. Demanaré als meus fills que m'ensenyin què és aquest invent, i ho faig plenament motivat, perquè aquell tipus que vaig veure a la televisió que cridava com un posseït a Fitur "Aquí no entra ni Déu!" , M'ha convençut plenament per no pujar-me a un taxi si no m'he ficat a sobre un parell de copes de orujo de l'Ulla, per si de cas, ia més, per temps indefinit.