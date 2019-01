El robatori de la realitat

Vivim en una societat immòbil i expectant a causa de l'excés de soroll, dels excessos verbals, de l'escassa reflexió i sobretot per culpa de la por que ens han transmès. La ciutadania fuig esgotada perquè no troba resposta, i ningú li explica les claus del seu futur. Sentim incessants desqualificacions d'uns contra els altres, insults que crèiem oblidats, i es respira amb dificultat. Ens falta oxigen, però ningú comprova -com faria qualsevol miner expert baixant al fons del pou-si el canari segueix viu, segons la metàfora del periodista Carlos Teva.





Els ciutadans estem vivint un desconcert que ens arrossega a una convulsió social sense visió de futur. Els Objectius de Desenvolupament Sostenible -que són el nostre repte ineludible com Humanitat- s'aparquen com si fossin una suma de propostes confuses d'uns il·luminats, una aventura futurible i opcional. Així ho ha presentat Trump, i ha calat. Segons això ara és més important defensar les nostres fronteres que la naturalesa sostenible. El folklore ha tornat a inundar la política, i es parla més de les curses de braus que del salari digne; de la caça que de la defensa de la igualtat de les dones; o de les tradicions religioses més que de la defensa dels drets dels pensionistes i les persones amb discapacitat. Serà que aquesta societat plana no va a lluitar pels canvis necessaris? Scheidel apunta en aquesta direcció.





Ningú atén el canari que està esgotat d'asfíxia a la seva gàbia, i que no pot cantar a la democràcia perduda perquè li hem privat de la llibertat, i no respira. No queden miners experts que ens alertin del desastre, i la mineria demoscòpica es reinterpreta passant-la per les cuines del xef de la politologia. Poc importa que ens diguin des dels seus menús que ningú ha vingut a seure a taula, i que ens han deixat amb els plats llocs més de tres-cents mil andalusos, perquè no els venia de gust l'oferta: un sis per cent més abstencionistes a Andalusia han donat l'esquena, perquè no els venia de gust el menú.









No obstant això, estan sorgint nous menús que estan despertant la gana de molts afamats d'idees: tenen una animada oferta de pàtries arrebossades, banderilles toreres, reconquestes masclistes i voltes a una societat d'etiquetes. I hem arribat a aquesta situació per la falta de capacitat per explicar que vivim en una societat molt complexa, en què política i democràcia són difícils de comprendre si no hi posem una mica d'intel·ligència. Aquesta fallada d'estratègia ha facilitat que l'extrema dreta s'hagi apropiat de l'espai, hagi magnificat el problema, hagi desarmat el contrari, i ens hagi tret himnes i banderes, alçant el braç en alt i cridant sense complexos que el Liberalisme superarà els processos que arruïnen la Terra. Torna l'època "gloriosa", que recupera idees nefastes i que mira enrere amb ira, perquè considera que els actors polítics són incapaços de sortir de la Crisi que ells mateixos alimenten.





Davant d'això és el moment d'actuar, d'impulsar un activisme l'horitzó sigui que el bé comú es concebi com el resultat d'una equació de corresponsabilitat social i solucions a les desigualtats del sistema. Cal enfortir una democràcia participativa, deliberativa en tots els aspectes i que potenciï tots els canals de la vida per superar una situació en què la política està de facto intervinguda. El canari se'ns mor perquè no hi ha miners que alertin que la Revolució 4.0 i la Intel·ligència Artificial, sense unes administracions públiques participatives i compromeses amb els principis democràtiques, són mers esquemes d'intencions que no arriben a transformar la realitat. Un malbaratament de mitjans i una publicitat enganyosa, una perversió de la realitat. Un robatori! És l'asfíxia d'una societat que no comprèn la democràcia que la governa.





Si no s'explica la nova societat de l'era digital, com aconsella Honneth, i com fer possible en el seu si la socialització, la cooperació i la democràcia, no es comprendrà que vivim un procés nou, complicat i incomprès per la majoria, perquè el relat dels polítics no ajuda gens a la seva clarificació. Portem més de tres-cents anys amb un sistema econòmic que ha posat de manifest la seva incapacitat per fer un món sostenible, la seva incapacitat per aconseguir un desenvolupament econòmic en el qual la prioritat sigui el benestar social i no el creixement il·limitat del capital. No s'ha posat l'èmfasi en eliminar les desigualtats, mentre que celebrem l'increment de la riquesa dels que més tenen, el nombre s'incrementa. La societat de l'opulència ha generat més desigualtats i com a conseqüència una política de pics intermitents de populismes de dretes.





Hem trastocat els valors democràtics i s'han trencat les vies de comunicació, amb la qual cosa les víctimes estan fugint en direcció contrària, caient en mans dels seus propis botxins.





S'estan convertint en víctimes per duplicat, perquè el socialisme modern està enredat en la troca de la Tercera Via. El repte del nou socialisme és desprendre de la troca en què ha viscut atrapat, interpretar la visió globalitzada de la societat, la seva revolució virtual , la innovació, incorporar la revolució "del poc a poc" en expressió d'Estrada, i amb molta pedagogia explicar que vivim en una societat digitalitzada i que les xarxes socials ho estan convertint tot en una cosa gasós, bombolles, que no es controla, en on circulen més els missatges falsos que els que han estat contrastats.





Que no s'imparteix formació adequada per fer la democràcia accessible, participativa i amb decisions polítiques que alliberin de les desigualtats, i no estem sent capaços de portar a tots els racons aquest judici cívic raonat del que ens parlava Galston. No obstant això, la desafecció política ha arribat fins i tot als més formats, i el sectarisme està envaint als votants i hem perdut dia a dia les possibilitats d'una democràcia informada pel desconcert que regna a la informació controlada. Avui darrere de les noves tecnologies hi ha criteris comercials, beneficis privats i molta càrrega psicològica en un procés sense fi que persegueix que es vegi només el que altres volen que es vegi. Comencem a viure experiències de segona mà que arruïnessin les nostres vides com a ésser humà.





Innerarity ens diu que no podem deixar aquest món en mans dels que ja no ho entenen, perquè les seves receptes del passat ens portarien fins i tot desastre segur. Així ha ocorregut diverses vegades en la Història, i per això fan falta molts alertadores en aquesta adormida societat, en la qual ja ningú es preocupa de veure si el canari respira, i estem perillosament consumint l'últim oxigen. Des de l'arrel de la democràcia cal dir que el canari ja no canta, i per això animo a sortir als carrers i places a respirar democràcia i alertar del desastre dels que es presenten com a salvadors de la pàtria, oblidant que la pàtria són els nostres ciutadans i ciutadanes, que és la família universal que sense fronteres està constituïda per més de set mil milions desitjosos de viure una experiència democràtica comuna.