'Viatger del temps' assegura que el Regne Unit tornarà a la UE després del Brexit

Què passarà després que Gran Bretanya abandoni la Unió Europea?





Hi haurà un segon referèndum? Quin serà el resultat? Hi haurà un Brexit dur? ¿Es va a embolicar marró?





No sabem realment el que succeirà fins al 29 de març ni quines seran les conseqüències. O sí?







Per sort per a nosaltres hi ha a YouTube 'viatgers del temps' que diuen ser del futur. El més polèmic d'ells és Noah, que diu ser de l'any 2030.





Al llarg dels últims 12 mesos, Noah ha realitzat diversos vídeos per al canal ApexTV, on afirma conèixer el destí de certs països, qui seran els presidents dels Estats Units, i quan aterraran els extraterrestres a la Terra.





En el seu últim vídeo, té bones notícies tant per als votants a favor de Brexit com per als que volen seguir a la UE, ja que sembla que el Regne Unit abandonarà la Unió Europea, encara que no per molt temps.





Segons Noah, per a l'any 2030, el Regne Unit s'haurà reincorporat a la UE, el que indicaria que el Brexit seria només una cosa a curt termini i que no funcionarà.





No obstant això, afegeix que el Regne Unit no només abandona la UE, sinó que els britànics formaran part d'un superpaís en què Gran Bretanya serà bàsicament un "districte" dins d'aquesta gegantina entitat.





El Regne Unit tornarà a la Unió Europea abans de 2030.





La qüestió de la Unió Europea en el futur és que tots els països de la Unió Europea convergiran junts en un país gegant i el Regne Unit actuarà com un districte en aquest país gegant.





Aquesta és el que diu Noah sobre el futur de diversos països i continents en el futur, però considerant que tot això se suposa que succeirà d'aquí a 11 anys, es podria haver pensat que hauríem escoltat ja alguns murmuris sobre això, no?





A més, afegeix que una 'moneda global' reemplaçarà l'euro i qualsevol altra moneda; que l'escalfament global tindrà un efecte significatiu en la temperatura del Regne Unit, i els microxips seran alliberats i venuts al Regne Unit, el que podrà expandir la funció cerebral 'sis vegades'.





Un xafarderia divertit que revela Noah és que el primer ministre en 2030, el nom no es revela, arribarà a conèixer als 'alienígenes'.





Noah conclou aquestes revelacions britàniques afirmant que un 'príncep' reemplaçarà a la reina Isabel II després de la seva mort, però no diu si és Carlos o Guillem el que es converteix en el pròxim monarca. No obstant això, sí que es preocupa per dir "príncep" en lloc de "rei", el que ens genera dubtes .





Per descomptat, tot això hauria de prendre a la lleugera i considerar-se de forma molt dubtosa però, en molts sentits, Noah acaba de donar-nos la indicació més clara de cap a on es dirigeix la Gran Bretanya, encara que soni com una cosa tret d'una mala novel·la de ciència ficció .





Aquest és el vídeo del viatger del temps relatant com serà el futur del Regne Unit després de l'Brexit: