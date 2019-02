Simula el firmament al teu ordinador amb aquests programes

Hi ha una multitud de programari astronòmic per simular al teu ordinador el firmament. Amb aquests es tracta de saber en cada moment què constel·lacions i objectes es poden apreciar, i també viatjar per l'espai fins als objectes astronòmics més increïbles que us podeu imaginar de la galàxia i de fora d'aquesta, i tot sense desenganxar-vos de l'ordinador.





En aquesta entrada us parlaré dels tres que crec millors per començar a conèixer el cel i els objectes que el componen:





1.- Celestia: És un programari planetari gratuït, que ens possibilita explorar l'Univers en tres dimensions, simular viatges a través del nostre sistema solar, viatjar a més de 100.000 estrelles de la via làctia o fins i tot fora de la nostra galàxia.





programa Celestia





2.- Worldwidetelescope : És un programa creat per Microsoft que mostra el cel en 3D, així com dades de ciències de la Terra. Té vídeos guiats i possibilitat de gravar els nostres propis vídeos.





programa Worldwidetelescope





3.- Stellarium : és un programa gratuït de codi obert. És capaç de mostrar un cel realista en 3D. Només especificant les coordenades de la teva ubicació tens el cel que hi ha en aquest moment sobre la teva localitat, pots veure les constel·lacions, els seus objectes, milers d'estrelles i dades de cada un d'aquests objectes.





D'aquest programa us he parlat bastant al bloc, amb el que tenim diversos vídeos explicant el seu ús.

















Espero que aquests programes de simulació del firmament i de la galàxia us serveixin per conèixer una mica més el meravellós Univers.









Aquest és un article original de Universo Blog.