El sorprenent cas dels bessons que tenen pares biològics diferents

Alexandra i Calder, de 19 mesos, són germans bessons, fills de la mateixa mare però amb pares biològics diferents.





Simon i Graeme Berney-Edwards són una de les poques parelles britàniques que han optat per fertilitzar dos embrions -cadascun amb el material genètic de cada home- i al mateix temps implantar-los a l'úter d'una dona, recorrent a la maternitat subrogada, popularment coneguda com 'ventres de lloguer'.





Aquesta tècnica de fecundació in vitro ha fet que cap de les seves companyes hagi hagut de deixar de ser pare biològic, i cadascuna ha concebut un fill: Alexandra és filla de Simon i Calder és fill de Graeme. Afectius i legals, els nadons són fills de tots dos.





"Recordo estar assegut a la taula durant dues hores, entre l'eufòria i les llàgrimes", va dir Simon al programa Victòria Derbyshire de la 'BBC' durant una entrevista, recordant el moment en què la parella sabia que anaven a ser pares.





Simon i Graeme Berney-Edwards amb Alexandra i Calder / BBC News





Per fer realitat el somni de Simon i Graeme, va ser necessari un llarg procés que va involucrar, a més de molta logística i ciència, a quatre persones i tres països.





Quan els britànics van decidir ampliar la família, van acudir a una clínica especialitzada en ajudar a les parelles amb procediments de fertilització in vitro. La idea inicial era que un nen naixés primer per un d'ells i després per l'altre, però els metges van suggerir l'alternativa de tenir dos fills al mateix temps, concebuts en el mateix ventre.





La parella es va avançar i va arribar a una donant d'òvuls a Los Angeles, Estats Units, on es van recollir i van dividir els gàmetes femenins: la meitat es fertilizaría amb l'esperma de Simon i l'altra meitat amb l'esperma de Graeme. Els embrions resultants de la fecundació van ser congelats fins al moment de la implantació a l'úter d'una altra dona, resident a Canadà.





Segons la 'BBC', els homes no se sentien còmodes amb la llei britànica sobre subrogació, que dóna a la dona embarassada sis setmanes per decidir si vol ser la mare legal del nen generat.