No s'atabalin amb les enquestes

Les enquestes són filles del moment en què es realitzen. Vull això dir, que les que vostès estan llegint aquests dies tenen un treball de camp anterior a la convocatòria electoral de la presidència socialista, la qual cosa ens porta a pressuposar, ras i curt, que una part de l'electorat ha estat enxampat per sorpresa i no ha reaccionat encara als esdeveniments polítics que el tenen atrapat en un asfixiant bucle.









És d'esperar que la molta gent que s'arremolina al voltant de l'esquerra social, que, com tots sabem, roman absent de les urnes en els últims temps, per la falta de lideratge i exemplaritat dels seus polítics, comenci a moure's ara, sobretot, si sospita que l'Espanya de sempre ha tornat, i que aquest poderós monstre econòmic i financer de tres caps pretén tornar al passat, justificant-ho en que l'estupidesa i intransigència d'un independentisme cavernícola ens va a destruir com a país.





Per això, sabent on un llegeix i el que defensa i representa aquest mitjà de comunicació, vostè lector/a comenci, a mirar-se aquestes enquestes, però només a partir d'aquest cap de setmana, ja que en elles començarà a intuir moviments, encara que siguin lleus, de les parts en litigi electoral, especialment de la família esquerranosa. Si aquests no es produïssin, apostin, sense dubtar-ho, per una victòria dels trifàl·lics, els quals, davant la desídia dels antics vermells, guanyaran de carrer, i a deixar-nos als catalans, inclosos els que no som independentistes, al racó dels maldestres durant unes quantes dècades. Anem, com quan va acabar la Guerra Civil i van deixar les dones sospitoses de roig familiar i els tallaven els cabells al zero i més d'escarni públic els aplicaven una generosa dosi d'oli de ricí.





Avui, però, i aquesta és una excepció, el Parlament Europeu ens ha ofert unes dades estadístiques, que sí que són prou fiables i interessants per a Espanya en el seu conjunt, vaticinant resultats electorals per a les europees. Si es compleixen aquestes dades, els socialistes serien el major grup socialista d'Europa, els populars no perdrien més que un escó, i Ciutadans, que camina electoralment amb els liberals, formarien part, d'una tacada, de la futura tercera força europarlamentària, una dada molt seriosa en aquesta nova legislatura, ja que socialistes, populars i liberals han de votar junts si volen mantenir majoria absoluta a Brussel·les i Estrasburg davant l'extrema dreta i altres grups euròfobs. Així que, com venim escrivint fa ja un temps, cuidadín riberistes i paniaguados! amb les abraçades apassionades i electoralistes amb les parelles de VOX, que a Europa no us treuen ull.





Una reflexió final: Siguin feliços i no es tinguin traumes amb les enquestes. Menteixen el mateix, excepte molt honroses excepcions, que els tertulians a sou de qui els/les pagen per enganyar incauts.