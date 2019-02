Veneçuela: el començament del final?

Han passat menys de dos mesos des que es va iniciar a Veneçuela aquest procés de transició a la llibertat, sota les premisses de: fi de la usurpació del poder, Govern de transició i Eleccions lliures.





En un article anterior (Veneçuela: punt d'inflexió) publicat en aquest mateix lloc, assenyalem que l'adveniment d'un nou lideratge opositor i el rellançament de l'Assemblea Nacional (AN), van crear les bases per a l'acció política i el disseny d'una agenda de treball que ha generat confiança i alimentat l'esperança d'una sortida a la crisi.





Les contundents manifestacions populars realitzades el 23 de gener i després el 12 de febrer de manera simultàniament en més de 60 ciutats del país, juntament amb l'organització d'un voluntariat amb més de 700 mil membres, van mostrar amb tota claredat, la voluntat de la gent d'avançar pel camí que condueix a un canvi de govern i a la recuperació de la democràcia.





Com a part del procés de transició, la sol·licitud de l'AN per a l'enviament d'ajuda humanitària internacional i la seva posterior autorització per a l'ingrés al país el passat cap de setmana, van crear una expectativa sense precedents, ja que no només vol dir ajuda mèdica i alimentària immediata per més de 450 mil persones en condicions extremes de salut (càncer, diabetis, insuficiència renal, Sida, afeccions cardíaques) i malnutrició, sinó que posava a prova el tarannà polític del govern.





El resultat és ben conegut. Contrari al que la intel·ligència política i el sentit comú aconsellaven, el govern va optar per impedir l'accés de l'ajuda humanitària. El saldo, fins ara és d'uns 20 morts (valents indígenes inclosos), més de 380 ferits, molts capturats i unes quantes tones de medicines i aliments cremades juntament amb els camions que les transportaven.





Però també va quedar de manifest que el govern no només va perdre el seu capital social, és a dir, al poble chavista, sinó que també va perdre a l'exèrcit a jutjar pels actors involucrats en la repressió.





Així, les accions per impedir l'ingrés de l'ajuda humanitària, va estar a càrrec d'uns pocs efectius de la Guàrdia Nacional, les FAES (Força d'Accions Especials) que són mercenaris amb llicència per matar, grups civils armats que el govern organitza i finança (Cercles Bolivarians) i, oh sorpresa, un contingent de presoners comuns alliberats temporalment per defensar la revolució.





Això em recorda, tristament, al famós Batalló de Granaders format per delinqüents, que el govern mexicà feia servir en els 70 'per reprimir els estudiants, o als Esquadrons de la Mort a l'Argentina o les Tropes d'Elit que s'usaven al Brasil per atacar els barris; només que aquests eren mètodes usats per l'extrema dreta feixista.





Afegim a això la situació de més de 200 oficials, suboficials i soldats de les Forces Armades que han desertat en els últims dies i l'absència notòria del component Exèrcit a la frontera.





El resultat net dels esdeveniments de divendres i dissabte passats ha estat un nou daltabaix per al govern, encara que això signifiqui un retard en l'accés de l'ajuda humanitària. La indignació que van provocar tant a l'intern com en l'àmbit internacional va fer que la resposta internacional no s'hagi fet esperar i estigui en curs una reunió extraordinària del Grup de Lima, a Bogotà.





Per descomptat, ningú vol una guerra entre germans, però el govern atia aquest foc.





La veritat és que les sancions es van a incrementar, el cèrcol es tancarà i la "espasa de Dàmocles" de la intervenció militar, penja sobre els seus caps. Mentrestant, els jerarques del govern segueixen enviant a les seves famílies a l'exterior, tot i que cada vegada els queden menys opcions de refugi, i els signes de descomposició interna del govern, es fan cada vegada més evidents.





Per la seva banda, el poble veneçolà segueix expressant, majoritària i contundentment, el seu suport al "full de ruta" traçada per a la transició democràtica.





Ens queda, llavors, tenir paciència, mantenir el coratge i la determinació i ser perseverants amb el procés de transició, ja que sembla que el final ha començat.