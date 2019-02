La Universitat de Barcelona (UB) acollirà del 4 al 6 de març la primera edició del Science & Cooking World Congress Barcelona 2019, una activitat al voltant del Tercer Congrés Català de la Cuina 2018-2019 que comptarà amb la participació dels cuiners Ferran Adrià i Joan Roca i els especialistes en gastronomia Hervé This i Harold McGee, entre d'altres.

MÉS INFORMACIÓ El CosmoCaixa explica els beneficis de la dieta mediterrània fusionant cuina i ciència





En roda de premsa aquest dilluns, el president del congrés, Pere Castells, ha detallat que aquest reflexionarà al voltant del present i futur de la cuina, i en especial amb un "inventari del que ha succeït a la cuina en els últims 25 anys".





Ha avançat que aquest primer Science & Cooking Congress donarà uns nous premis a la innovació científica aportada per la cuina, i com a tercer objectiu haurà la generació d'un observatori, amb actes "derivats del congrés", i que posin sobre la taula la viabilitat i la utilitat d'aquest.





Després de la inauguració oficial, el congrés arrencarà amb la intervenció del físic Dave Weitz, de la Universitat de Harvard, i en la primera jornada debatran sobre el present i futur de la cuina catalana amb els cuiners "mediàtics" Ferran Adrià, Joan Roca, Carles Tejedor, Pere Planagumà, Nandu Jubany, Carles Gaig, Paco Pérez i Enric Rovira.





Durant la resta de jornades, l'escriptor especialista en gastronomia Harold McGee pronunciarà la conferència 'On food and cooking', i el físic-químic expert en agroalimentació Hervé This donarà la lliçó 'De la gastronomia molecular a l'Note-by-Note', entre altres activitats durant els tres dies, com brunch, sopars i una visita explicativa a la Bullipèdia.





Castells ha incidit que el congrés pretén donar una estructura "científic-culinària al que ha succeït a la cuina en els últims 25 anys", i ha reivindicat la seva importància com a motor econòmic per a Catalunya.





Aquest congrés, destinat a professionals i amb un cost diari de 75 euros, acabarà amb la publicació d'un llibre amb les principals conclusions del congrés, i una anàlisi de la "gourmetització" de la indústria alimentària catalana.





LA CUINA, "MOTOR ECONÒMIC"





El director executiu del III Congrés Català de la Cuina Màrius Rubiralta, ha avançat que en les seves jornades es tractarà de fixar el paper de la cuina "com a motor de l'economia", i també reunirà els autors d la conceptualització de la cuina i la gastronomia com a ciència.





"Cal recuperar el temps perdut en un àmbit que no havia estat regulat", ha dit Rubiralta, que ha avançat que el congrés debatrà sobre aspectes com quan i on comença la relació moderna entre ciència i cuina, i com van afectar a l'evolució de la cuina les trobades d'Erice (Itàlia).





També reflexionarà sobre la carta publicada el 2006 per Ferran Adrià a 'The Guardian' signada per Harold McGee en el paper de la creativitat i la innovació; com han influït les trobades culinaris anuals a la Universitat de Harvard, i el valor de la iniciativa Bullipèdia, entre d'altres.