Com va acabar una balena morta al mig de la selva amazònica?

El cadàver d'una cria de balena trobat a la selva amazònica el 22 de febrer va deixar perplexos als científics i va ser reportat en diferents parts del món.





La balena geperuda -també coneguda com a balena cantora- va ser trobada sense vida, encallada en Soure, Illa Marajó, a la selva amazònica del Brasil.









Segons l'organització ambientalista Bicho D'água, vinculada a la Fundació Institut per al Desenvolupament de l'Amazònia (Fidesa) , el cadàver és una cria de balena d'aproximadament un any d'edat i 8 metres de llarg.





A la seva pàgina de Facebook, els investigadors de l'associació escriuen que, tot i el aparent misteri, "és totalment comprensible que un cadàver acabi al manglar" i que, al contrari del que suggereixen les imatges, aquest "no és un animal adult ".





El cadàver va ser trobat a uns 15 metres de la platja "a causa dels comuns macromareas de la costa nord del Brasil".





Tot i això, el cos està en procés d'autòpsia i, d'acord amb informació publicada per la Secretaria Municipal de Salut, Sanejament i Medi Ambient del Brasil (Semma), un equip que compta amb l'ajuda de biòlegs de Bestiola d'água i el Museu Emílio Goeldi es dedica a entendre per què la cria de balena va aparèixer tan lluny de l'oceà en "hivern".





Segons el diari brasiler 'O Globo' , la biòloga Renata Emin es va preguntar: "Què fa una balena geperuda al febrer enmig de la costa nord del Brasil? És inusual".





La científica també va explicar que aquestes balenes passen els mesos entre agost i novembre a Badia per reproduir-se, i només llavors passen a l'Antàrtida per alimentar-se.





"Vam tenir un registre de encallament de geperudes en Pará fa tres anys, però és rar. Aquest sembla ser una cria que acaba de ser deixada per la seva mare, podria haver-se perdut".





L'anàlisi del cos de l'animal -que es va trobar en una zona de difícil accés, per la qual cosa no es pot extraer- pot ajudar a determinar les causes de la mort, resultats que es poden veure compromesos causa de l'estat de descomposició.





Les conclusions haurien d'estar disponibles en un termini de deu dies. Després de l'autòpsia, les parts del cadàver es lliuraran al Museu Goeldi per a la seva investigació.