El Parlament valida el decret dels VTC

El ple del Parlament ha validat aquest dijous el decret llei que va aprovar el Govern per regular els vehicles de lloguer amb conductor (VTC), malgrat que el Consell de Garanties Estatutàries (CGE) va dictaminar que vulnera el dret a la llibertat d'empresa.





Ha estat aprovat amb els vots favorables de JxCat, ERC, el PSC-Units, els comuns i la CUP, mentre que Cs i PP han votat en contra.





El decret, que va anunciar el Govern el 29 de gener després de la vaga de taxis a Barcelona, fixa que els VTC hagin de contractar els seus serveis amb una antelació mínima de 15 minuts.





La norma prohibeix que les plataformes com Uber i Cabify puguin indicar on són els seus vehicles abans que el client els contracti i estableix que els VTC no puguin circular per les vies públiques buscant usuaris ni propiciar la captació dels que no hagin precontractat seus serveis.









Cs va portar el decret al CGE, que dilluns va dictaminar que la precontractació de 15 minuts vulnera el dret a la llibertat d'empresa perquè constitueixen una restricció "no raonable" de la mateixa, segons els principis d'adequació, de necessitat i de proporcionalitat.





El conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, ha defensat que els taxis i VTC no són serveis competidors, sinó complementaris, i ha insistit que el Govern no té res en contra dels VTC però que els ha de regular perquè empreses com Uber i Cabify estaven fent "un servei pel qual no estan autoritzats".





ÉLITE TAXI





El portaveu d'Élite Taxi, Tito Álvarez, ha celebrat que el Parlament hagi validat el decret del Govern sobre els VTC, tot i que ha vaticinat que acabarà en els tribunals.





En declaracions als mitjans, ha expressat la seva satisfacció amb aquesta validació perquè "és un primer pas per posar ordre" en el sector, tot i que ha recordat que demanaven un major temps de precontractació.





"Anirem als jutjats a defensar-lo", ha assegurat, ja que, segons ell, les empreses de VTC buscaran indemnitzacions i evitar la llei.









VTC





El portaveu dels treballadors de vehicles de lloguer amb conductor (VTC) Armand Baquero ha lamentat que el Parlament hagi validat aquest dijous el decret del Govern sobre els VTC, però ha avisat que seguiran lluitant per aturar-lo: "La guerra no s'ha acabat , és només una batalla".





"Ens queda el camí de la via jurídica. Ens queda el camí de la raó", ha afirmat en declaracions als mitjans, i ha explicat que estan analitzant les possibilitats de portar el decret a la justícia.





Ha assegurat que estan en joc 4.000 llocs de treball i ha criticat que el conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, hagi cedit al "xantatge de la violència taxista".