Els taxistes de Barcelona han decidit en la matinada d'aquest dijous desconvocar la vaga indefinida, segons ha resultat de la votació en la qual podien triar entre seguir l'aturada o aixecar-la.





En la votació estaven cridats a participar taxistes amb llicències i assalariats i han votat uns 4.700 en sis urnes situades en plaça Catalunya des de les 18 fins a les 23.30 hores del dimecres, quan s'ha començat a fer el recompte, que ha durat fins a la 1.30 de la matinada del dijous.





El dimecres era el sisè dia de vaga indefinida del sector del taxi a Barcelona, protesta que va ser convocada el divendres després de rebutjar la primera proposta del departament de Territori i Sostenibilitat sobre el decret llei que està elaborant per a regular l'activitat de plataformes com Uber i Cabify.





La pregunta que s'ha inclòs en la papereta de vot ha estat 'S'aixeca l'aturada?' i s'ha saldat amb 2.508 vots a favor i 2.177 en contra.





A partir de les 6 hores de la matinada del dijous els taxistes han anat retirant els vehicles que des del divendres han ocupat el tram central de la Gran Via.





La celebració de la votació s'ha decidit en l'assemblea que ha tingut lloc en el matí del dimecres, en la qual hi ha hagut posicions oposades sobre com s'havia de desenvolupar, ja que alguns taxistes volien que es fes a mà alçada i sense urnes.





PROPOSTA DEL GOVERN





En la votació final, s'ha descartat incloure si es donava suport a la proposta de decret llei del Govern, que inclourà una precontractació de 15 minuts per als vehicles VTC i el seu possible incremento via reglamentària per ajuntaments i ens supramunicipals com l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB).





En aquest sentit, l'alcaldessa de Barcelona i presidenta del AMB, Ada Colau, ha assegurat el dimecres que garantirà que la precontractació dels VTC es pugui ampliar fins a l'hora en els 36 municipis metropolitans.





Durant l'assemblea del matí del dimecres s'ha rebutjat també contemplar una tercera opció de vot, que plantejava una treva de l'atur fins al Mobile World Congress (MWC), que se celebrarà del 25 al 28 de febrer, si el Govern no compleix el promès en la proposta de norma.





VTC





La conductors de vehicles de lloguer amb conductor (VTC) mantenen ocupats quatre carrils de l'avinguda Diagonal de Barcelona.





Es tracta de dos carrils d'entrada a la ciutat entre el carrer Numància i la plaça Francesc Macià, i dues de sortida entre Francesc Macià i la plaça de Pius XII.