Gerard Piqué pateix incontinència verbal

Els grans jugadors de futbol acostumen a tenir unes fitxes importants. Joves amb uns salaris, en molts casos, estratosfèrics. Uns els saben administrar, altres, en canvi sembla que tenen forats a les mans, se'ls escapen els diners com l'aigua. Si no tenen gent al seu voltant que els recordin que la seva carrera és curta, que han d'administrar bé aquests recursos, arribarà un dia en què es quedaran en la més absoluta de les ruïnes. Exemples d'això n'hi ha un munt.









La percepció de jove, ric, famós i admirat en molts casos sol crear veritables irresponsables, fins i tot podem afirmar que autèntics bocamoll i si m'apuren, gilipolles. És propi d'alguna zona d'Espanya aquest fenomen? És propi dels diners i la fama.





Gerard Piqué, jugador en actiu del FCB i aspirant a presidir el Barça quan pengi les botes, a més d'empresari amb més o menys èxit, té alguna que altra virtut, però també bastants defectes: pateix d'incontinència verbal, li agrada massa el poker i a més és un provocador nat, alguns el definirien com a xulo. Al llarg de la seva carrera ha anat tenint més d'un problema per les seves declaracions o gestos, que ni tan sols l'edat li ha anat modelant aquest caràcter tan "peculiar" de noi ric. En la seva vida professional no sap separar l'esport de la política, tria els moments per ficar la pota fins al fons sense tenir en compte, o sí?, les conseqüències de les seves sortides de to. Ell és el gran Piqué que al que pot permetre's tot: el nen bonic del futbol català i icona de l'independentisme.





L'últim improperi va sortir de la seva bonica boca fa molt poques dates, després que el seu equip golegés el seu etern rival, el Reial Madrid. En la seva trobada amb els mitjans de comunicació, preguntat pel tema recurrent del VAR, tan de moda, va i deixa anar: "En comptes de dedicar-nos tant a parlar del VAR, si les televisions a Espanya li dediquessin el mateix temps al judici injust que s'està fent contra els presos polítics, les coses anirien millor", i es va quedar tan tranquil perquè ell sol barrejar els xurros amb les merines, té el seu auditori i s'està preparant el camí a la llotja.





Segurament, si Piqué dediqués més temps a explicar que la seva dona, la cantant colombiana Shakira pagués a Hisenda el que li correspon i no evadís impostos, segons Hisenda afirma, no sortiria tant a la TV per aquest tema. Potser, Piqué, tan patriota ell, resulta que quan la gent va a Andorra, ara menys, a comprar xocolata, cosmètics, i altres productes els preus eren més econòmics que a la península, i ell va a comprar un equip de futbol. Per què? Per fer-se notar.





Potser si expliqués a TV3 i les televisions espanyoles quin és el motiu d'aquesta decisió, algú no pensaria en l'altre motiu pel qual es coneix a Andorra. Si expliqués millor, a les televisions, aquesta compra, la coses anirien millor.





Pique, el gran jugador de pòquer, va ser investigat per la coneguda i gens transparent agència de detectius Método 3, per encàrrec del seu antic president Joan Laporta i supervisat per l'investigador "Tribulete" Martorell. Els informes que li van ser lliurats a Laporta informaven d'on procedia la seva afició pel joc, el seu historial, on s'anava a jugar aquestes partides milionàries, amb qui jugava, com s'arribava a gastar i que intencions tenia amb les mateixes. A més de les altres festes de faldilles, les begudes, etc., segons va publicar al seu dia la revista 'Mongolia'.





Piqué, que està preparant un gran campionat del món de tennis per celebrar-ho a Espanya, força criticat per les grans estrelles d'aquest esport, només amb el suport del tennista Rafa Nadal, per cert, madridista confés, hauria de ser més prudent a l'hora de les seves declaracions, perquè si barreja l'esport amb la política sortirà més escaldat del que ja està. Després dirà que és que li tenen mania. "Quisembra vents recull tempestats", això és el que sol passar. Així que recull espelmes, les coses t'aniran millor, col·lega.