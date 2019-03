Cabify accepta la nova legislació i torna a operar a Barcelona

Cabify començarà de nou a operar a Barcelona aquest dijous després adequar el seu servei de vehicle de lloguer amb conductor (VTC) a les noves "restriccions" aprovades pel Govern, que obliga a contractar un d'aquests cotxes amb una antelació mínima de 15 minuts.









Així ho ha anunciat en un comunicat la plataforma, que, tot i "no estar d'acord" amb les noves regles de joc, decideix tornar a la capital catalana per "rescatar" el sector i els "milers de llocs de treball" i per oferir un "servei de qualitat als usuaris".





Cabify reobrirà la seva aplicació, amb una flota inicial de 300 vehicles, i just una mica més d'un mes després que l'1 de febrer deixés d'operar en entrar en servei el Decret amb què la Generalitat va regular el sector, una norma que obliga a contractar amb antelació aquests serveis.