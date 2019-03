Així és l'enorme forat negre en el centre la Via Làctia

Un forat negre és una regió finita de l'espai en l'interior hi ha una concentració de massa prou elevada per generar un camp gravitatori tal que cap partícula material, ni tan sols la llum, pot escapar d'ella.





Es defineix també com una TRENCAMENT DE L'ESPAI-TEMPS. Al centre de la nostra galàxia en tenim un enorme, l'anomenat Sagitari A* de quatre milions de masses solars.





Observació del centre galàctic on es troba Sagitari A *





Mitjançant l'instrument GRAVITY d'ESO s'ha estudiat aquest tremend forat negre i s'han trobat evidències de grups de gas girant al voltant del 30% de la velocitat de la llum en una òrbita circular just fora de Sagitari A *, orbitant ja en zones de no retorn, al vídeo següent es pot veure un zoom al centre galàctic i una animació amb l'explicació de les observacions.









Aquest vídeo comença amb una vista àmplia de la Via Làctia i després s'enfoca en una visualització de dades de simulacions de moviments orbitals de gas que giren al voltant del 30% de la velocitat de la llum en una òrbita circular al voltant del forat negre supermassiu Sagitari A *. Crèdits: ESO / Gravetat Consorci / L. Caminar / N. Risinger (skysurvey.org)





El 2014 es va obtenir també una imatge espectacular de moviment de pols, aquesta va ser obtinguda des del VLT (Very Large Telescope de l'ESO) , mostra el moviment d'un núvol de gas i pols en el seu acostament i allunyament pel forat negre supermassiu de la nostra galàxia , a aquest núvol de pols la hi va cridar "G2". Podem veure a la imatge següent la posició del núvol en els anys 2006, 2010, 2012 i 2014. A les imatges se'ls ha donat color per mostrar el moviment del núvol: vermell (l'objecte s'allunya) i blau (l'objecte s'apropa). La creu marca la posició del forat negre supermassiu. Pel que es pot apreciar amb aquesta composició d'imatges és que el núvol de pols va sobreviure al pas proper pel forat negre.





Imatge de: ESO / A. Eckart, rètols meu Univers Bloc





Es creu que aquest núvol de pols ha sobreviscut al seu pas perquè no ho faria a la distància necessària com per ser engolit pel forat negre ja que potser es tracti d'un objecte molt més massiu i no una simple núvol de gas i pols. G2 no sembla haver estat estirada de manera significativa, per la qual cosa es creu que és un objecte molt compacte. El més probable és que sigui una estrella jove amb un nucli massiu que segueix acretando material.





