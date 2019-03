Veneçuela: El nou escenari

El desenllaç i evolució tràgic-dramàtica dels esdeveniments del 23 de febrer relacionats amb l'ingrés de l'ajuda humanitària, tant a la frontera colombiana com al sud a la frontera amb Brasil, permet delinear els nous escenaris de la dinàmica política veneçolana i el futur immediat de la "full de ruta" per a la transició democràtica, definida per l'Assemblea Nacional.





No hi ha dubtes sobre que el "fracàs" en aconseguir l'accés de l'ajuda humanitària va constituir un cop a la credibilitat del procés de transició delineat en el "full de ruta". No obstant això, considerar-lo un "triomf" del govern és excessiu, tenint en compte que la indignació causada a l'intern per la repressió i la brutal agressió contra el poble Pemón, i també en l'àmbit internacional, ha portat com a conseqüència una radicalització de les posicions contra el règim.





La recent votació de 9 a 6 al Consell de Seguretat de l'ONU a favor de noves accions internacionals i l'exigència d'eleccions lliures és un resultat a considerar.





D'altra banda, la brutalitat de la repressió desencadenada, el desplegament de forces paramilitars motoritzades (els col·lectius) el propòsit és acovardir i les amenaces permanents contra la integritat física del President de l'Assemblea Nacional, també provoquen moviment entre els països fins ara neutrals.





El context sociopolític i econòmic actual és ben conegut: Després d'una setmana del mega apagada elèctrica, tot i no hi ha electricitat en el 40% o més del territori nacional; com no s'ha aconseguit estabilitzar el sistema de transmissió, tampoc s'ha pogut iniciar el subministrament d'aigua potable a les principals ciutats, especialment a Caracas i les seves àrees veïnes (no oblidem que el racionament d'aigua i electricitat té ja diversos anys executant); per la seva part el servei de telecomunicacions i la internet estan funcionant amb gran dificultat; els serveis d'atenció hospitalària, que ja estaven malament, van col·lapsar i encara no es reposen; l'escases de medicines i aliments ja arriba al 80%, així com de recanvis per a vehicles automotors i per a electrodomèstics; tampoc hi ha diners en efectiu circulant i les transaccions electròniques per punts de venda o telèfons mòbils també presenten falles importants.





En l'econòmic, la inflació és voltada al 53% setmanal i el preu dels productes es duplica cada 5 dies. El salari mínim de 18 mil bolívars decretat a finals d'agost del 2018 es va esfumar, ja que en sol 7 mesos els preus s'han multiplicat per 10.





A això s'agrega el tema agreujat de la inseguretat. Els grups paramilitars oficials deambulen amb actitud amenaçant pels carrers de les principals ciutats i ataquen a qualsevol grup de ciutadans que es reuneixi per protestar per qualsevol de les tantes calamitats que el justifiquen. A més es diu que, almenys a la ciutat de Maracaibo a l'oest del país, han participat en molts dels saquejos a botigues, dipòsits industrials importants i centres comercials, amb el saldo de milers de milions de bolívars en pèrdues.





Sumeu-hi ara la repressió desfermada contra el poble Pemón (8 morts i prop de 40 detinguts), contra els periodistes (40 detinguts), contra líders comunitaris i gremials (uns 900), i tindrà una idea de la magnitud i característiques de la "situació país ".





Amb aquest marc de context, les opcions i escenaris possibles són pocs.





Vegem





El poble opositor mobilitzat





Amb la visió estratègica encertada de mantenir a la gent al carrer com a instrument de pressió contra el govern, setmanalment es registren centenars de focus de protesta, mobilitzacions i concentracions a tot el país, els quals es mantenen tot i la repressió. Al mateix temps es persisteix des de fora, però també dins del país, la pressió a favor de l'ingrés de l'ajuda humanitària, la qual cosa posa al govern en condició d'escac permanent. Aquesta estratègia ha funcionat tot i que, mentre transcorre, calga atendre l'inevitable risc de la desesperança i la frustració de la gent perquè les calamitats s'acumulen i el govern no se'n va. Així doncs, romandre al carrer protestant i exigint, ha acorralat al govern i sembla la via adequada per mantenir la pressió interna i externa, alhora que obre camí a una possible negociació per a la transició. El lideratge opositor llueix, llavors, proactiu, consolidat i coherent, serè i pràctic, amalgamat al voltant de la figura del president de l'Assemblea Nacional i amb capacitat de maneig dels conflictes interns.





El govern atrinxerat





Per la seva banda el govern segueixen a la defensiva aplicant la coneguda frase tàctica de Chávez: "... quan no sàpigues què fer, ataca". Així, enmig de l'evidència de poca confiança en les Forces Armades, el govern desplega als grups irregulars mercenaris per acovardir la gent i propiciar la violència i els saquejos. Saben que la crisi social i econòmica els ha fet perdre el seu capital social, mentre els recursos materials, financers i operatius per respondre a les exigències de les seves -cada vegada menys- seguidors, minven considerablement. El resultat és un govern que, al contrari dels seus oponents, llueix feble, solitari, incoherent, reactiu i atrinxerat en el poder, fent plans per quedar-s'hi, costi el que costi. És una espècie de vocació al martiri, ja que com deia Fidel ... la revolució necessita màrtirs.





La solució armada





No falten, però, les veus de l'extrema dreta opositora a favor d'una intervenció militar com a via per deposar al govern. Aquí, com passa freqüentment, els extrems es toquen. Sembla que la ultra dreta i la ultra esquerra volen guerra; cal saber fins on arriba l'obcecació de la dreta i la necessitat de martiri del govern. Per ara l'opció de l'enfrontament armat generalitzat és la de més baixa probabilitat. Abans que això passi la mateixa situació podria forçar una sortida viable i pacífica.





Veurem.