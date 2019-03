L'economia del coneixement

Quan els països concentren les seves energies socials, econòmiques i laborals en les millors pràctiques existents, comprovades a través dels anys i amb un rendiment que es converteix en creixement i desenvolupament sostenible, llavors podem concloure que els països estan recorrent el camí de la prosperitat. Per contra, quan una nació s'embranca en la diatriba, en el conflicte, en el maneig d'eines polítiques que amb el temps han demostrat rebuig, ineficàcia i generació de pobresa, llavors estem davant la reculada, la desesperança i la pèrdua d'oportunitats .





Aquesta avantsala té com a objectiu introduir-me un tema no tan trillat, però ja prou avaluat, com ho és el de l'economia taronja. Genialment en contraposició a les manufactures, la denominen "mentefacturas". Aquesta no és altra que aquelles activitats que de manera encadena estimulen que les idees, les iniciatives, les troballes i les observacions en el marc del temps i de l'espai, es transformin en béns i serveis culturals. En altres paraules com diria Descartes, penso per tant existeixo, aquí estem davant l'opció de pensa, crea un idea i estem davant la creació i la generació de riquesa. La reproducció de valor la defineix la propietat intel·lectual. Els especialistes en indústries creatives afirmen que el "el valor dels béns i serveis es fonamenti precisament en la propietat intel·lectual".





Molts creadors, artistes, arquitectes, cineastes, dissenyadors de moda i editors així com la indústria de jocs, moda, música, publicitat, programari, TV i ràdio tenen poca consciència que pertanyen a l'economia taronja i que la seva contribució al creixement econòmic és fonamental en aquests temps. Els seus antecedents són a la "economia creativa" com la va definir John Howkins en un famós text de principis del mil·lenni sobre com es transformen les idees en beneficis.





Tal com ho explica un dels experts en aquest tema, Felip Buitrago, en una excel·lent presentació del BID, aquesta economia està composta tant per l'economia cultural, les indústries creatives i les àrees de suport per a la creativitat. Més d'un lector s'ha de preguntar, per què Taronja? Doncs el color que s'associa a la creativitat. Mesures ens indiquen si aquesta economia del coneixement fos un país, seria la quarta economia darrere dels Estats Units, la Xina i el Japó; el novè major exportador; i la quarta força laboral amb mes 144 milions de treballadors. No és qualsevol cosa.





No són poques les bones experiències que s'associen a aquesta realitat. Models infinits. En termes de generació d'ocupació, són milions de persones a tot el món que es beneficien. El Cirque du Soleil dóna feina a més de 5.000 persones i reporta vendes que superen els 800 milions de dòlars anuals. Netflix, el videoclub per correu físic i virtual, té més de 33 milions de subscriptors i comercialitza anualment 3.600 milions de dòlars per any. El Festival Iberoamericà de Teatre de Bogotà, el carnaval de rio són bons exemples. Tal com ho indica el Document "L'economia taronja. Una oportunitat infinita "més de 100 hores de vídeo són pujades cada minut a Youtube, acumulant a l'agost de 2013 6.000 milions d'hores de vídeo visitades per més de 1.000 milions de persones. Allà estan altres reptes per a la nostra regió.