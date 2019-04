Els planetes brillen per la llum reflectida del seu estel amfitrió, però els estels brillen produint la seva pròpia llum, aquesta seria la diferència senzilla entre un planeta i un estel. Però ara ens preguntem el següent, què fa que alguns objectes brillin per si mateixos i altres objectes només reflecteixen la llum d'un altre cos?





A mesura que es forma un estel a partir d'un núvol de gas i pols que es contreu, la temperatura en el seu centre es torna tan gran que l'hidrogen comença a fondre l'heli, alliberant una enorme quantitat d'energia que fa que l'estel comenci a brillar pels seus propis mitjans, és a dir s'encén l'estel.





Un planeta es forma a partir de petites partícules de pols que queden de la formació d'un estrel, és el que s'anomena planetoides. Aquestes partícules xoquen i es peguen. Mai hi ha temperatura suficient per fer que les partícules es fundin i alliberin energia. En altres paraules, un planeta no és prou calent o prou pesat com per produir la seva pròpia llum.





Comparació general de grandària entre un estel de baixa massa, una nana marró i el planeta Júpiter. En aquesta imatge, es mostra que la nana marró és aproximadament un 15% més gran que Júpiter. Els radis de les nanes marrons (13-75 MJ) varien només entre un 10 i un 15% en el rang de masses possibles. Depenent de l'edat i la temperatura, la nana marró en trànsit COROT-3b té un diàmetre de 1,01 ± 0,07 vegades el de Júpiter / NASA





Les nanes marrons són objectes que tenen una mida entre el d'un planeta gegant com Júpiter i el d'una petita estrella.





Qualsevol objecte entre 15 i 75 vegades la massa de Júpiter passa a denominar-se una nana marró. Atès aquest rang de masses, l'objecte no hauria estat capaç de sostenir la fusió de l'hidrogen com una estrella regular, de manera que no arriba a encendre, molts científics han cridat a les nanes marrons com "estels fallids".





Alguns casos curiosos de nanes marrons





Fa 70.000 anys un estel na vermel i la seva companya nana marró van fregar les vores exteriors del sistema solar en el qual els astrofísics diuen va ser la trobada més proper entre el nostre sol i un altre estel.





Representació artística de l'estrella de Scholz i la seva companya nana marró (en primer pla) durant el seu estret pas pel Sistema Solar, fa 70.000 anys. Des del seu punt de vista, el Sol (a l'esquerra en el fons) hauria aparegut com un estel molt brillant / Michael Osadciw - Universitat de Rochester.





Aquest parell d'estels conegut com "estel de Scholz" (nom en honor al seu descobridor: l'astrònom Ralf-Dieter Scholz, de Leibniz-Institut für Astrophysik Potsdam a Alemanya), va passar a una distància de menys d'un any llum de la nostra estrella , segons un estudi de la velocitat tangencial així com la velocitat radial de les estrelles. Un any llum és la distància que la llum recorre en un any: al voltant de 10 bilions de quilòmetres.





El 2013, els astrònoms van descobrir per primera vegada la petita estrella nana vermella, ara es troba a uns 20 anys llum del sol, en la constel·lació de Monoceros.





El petit estel té menys del 10 per cent de la massa del sol, i la seva companya nana marró és un estel fallida que no tenia la massa necessària per començar la fusió en el seu nucli. La nana vermella va cridar primer l'atenció dels astrònoms quan es van adonar que tenia una inusual lentitud en el cel per un estel tan proper.





Una altra nana marró curiosa





La petita nana marró, anomenada Cha 110913- 773.444, és una de les més petites conegudes. És vuit vegades la massa de Júpiter, és fins i tot més petita que diversos planetes descoberts al voltant d'altrs estels.





Aquesta concepció artística compara un hipotètic sistema solar al voltant d'un petit "sol" (a dalt) amb un sistema solar al voltant d'una estrella, anomenada 55 Cancri, que és aproximadament de la mateixa mida que el nostre sol / NASA - JPL-Caltech





Els ulls infrarojos del telescopi espacial Spitzer van trobar, que gira al voltant d'ella, un disc pla format per pols que es creu que es aglutinarà gradualment entre si per formar planetes. Les nanes marrons neixen com estrelles, condensant a partir de núvols de gas i pols. Però com hem vist a diferència dels estels, les nanes marrons no creixen prou com per a desencadenar la fusió nuclear. Fins al moment, Spitzer ha trobat dotzenes de nanes marrons amb discos de pols, cinc dels quals mostren les etapes inicials del procés de construcció de planetes. La pols en aquests cinc discos està començant a formar les "llavors" de futurs planetes.





Com veieu l'Univers és ple de nanes marrons, és un objecte bastant comú i la seva falta de brillantor fa que sigui molt difícil de detectar, per tant és una massa important en les galàxies que ha de ser considerada per especificar bé la massa de les galàxies i de l'Univers.









Article original d' 'Universo Blog '