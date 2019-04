Barcelona no compleix amb el mínim legal de taxis adaptats

L’estudi del servei 'Porta a Porta' que hem elaborat des de la Sindicatura de Greuges de Barcelona ha mostrat la preocupació de l’Institut Municipal de Persones amb Discapacitat (IMPD) pel dèficit de taxis adaptats que pateix la ciutat de Barcelona, fet que alhora esdevé un incompliment legal d'allò que estableix l'article 8 del Real Decret 1544/2007. Aquest article defensa que, un cop sobrepassat el termini de 10 anys, els Ajuntaments han d'adoptar mesures per fomentar que, com a mínim, un 5% del total de les llicències de taxi corresponguessin a vehicles adaptats.









Segons dades facilitades pel mateix IMPD durant el mes de setembre de 2018, l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) només disposava de 91 taxis amb vehicles adaptats d'un total de 10.521 llicències, xifra que representa el 0,86% de la flota, molt lluny del percentatge mínim legalment establert.





Si bé des de l'AMB s'informa que l'any 2018 l'Institut Metropolità del Taxi (IMET) ha modificat l’article 27 del Reglament del taxi per tal d'animar als taxistes a l'adquisició de vehicles adaptats, resta molt marge per assolir el mínim regulat.





Tot i que de les dades rebudes no es pot establir una relació directa entre la prestació del servei 'Porta a Porta' i el dèficit de taxis adaptats, ja que el Servei Públic de Transport Especial també es presta amb vehicles no adaptats, cal que des de l'Ajuntament de Barcelona, l'AMB i l'IMET se cerquin mesures urgents, més enllà dels incentius, per acomplir al percentatge mínim legalment estipulat.





També relatiu al servei del taxi, com opció de transport per a les persones amb problemes de diversitat funcional i possiblement vinculat a la manca d'oferta existent, cal assenyalar que la Sindicatura de Greuges de Barcelona té en fase d'estudi tractar una queixa presentada sobre el presumpte cobrament de tarifes il·legals i abusives no regulades en els transports privats que es presten amb taxis adaptats. En aquest sentit i tot i que l'IMPD manifesta la coneixença d'aquesta problemàtica, la qual ha traslladat a responsables de l'AMB i de l'EMT en reiterades ocasions des de l'any 2013, des de l'EMT la posició és del tot contradictòria, ja que s'ha informat que no es té constància de cap cobrament diferent del corresponent a les tarifes aprovades.