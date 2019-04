Una democràcia amb economia paritària

Amb una bretxa salarial de gènere el 26% (2016) l'economia té molt a fer perquè la democràcia sigui real, perquè tant en la vida laboral com en la jubilació es perpetua la diferència, les dones cobren, de mitjana, gairebé 5.000 euros menys que els homes. Si a més comptem amb l'abandonament de l'activitat per la maternitat, hi ha molt a canviar per a una economia paritària que només s'aconseguirà amb més democràcia.









Hi ha qui posa en dubte la imparcialitat del feminisme, i aquesta mateixa posició, ja assenyala la sortida patriarcalista del problema, sigui home o dona. Perquè posicionaments tancats ens separen de la visió d'una economia per a les persones. Vivim moments d'inquietud, i avui la societat s'aspira majoritàriament a més clima de tranquil·litat, però, hi ha qui fomenta el contrari. Ho observem des de les posicions de l'anomenat independentisme, fins als que converteixen els cerimonials religiosos o socials en banderes de combat per fomentar l'enfrontament. Són estratègies d'agitació com les que vivim de forma indigna fa ara quinze anys (11M) que amb un obstinat negacionisme (sense demanar perdó encara) es va deslegitimar al govern que va sorgir de les urnes.





Des d'aquest moment (2004) es trenca l'esperit de la transició, s'impulsa el enconament, s'obliden les sentències i el que és pitjor, es trenquen moltes taules de negociació, convenis, i es prenen a l'assalt l'urbanisme i l'especulació, i amb més nerviosisme s'accelera les privatitzacions. La democràcia es resisteix i quinze anys després, tenim un balanç molt negatiu.





El futur és incert, diu el recent manifest d'Economistes Enfront de la Crisi, des de l'aparició en escena de l'extrema dreta, oculta fins ara en moltes organitzacions, ha radicalitzat el missatge, i en aquesta competència per no perdre vots són molts els que li segueixen el joc. I l'economia també s'ha vestit amb el llenguatge polític i es pretén revertir drets i llibertats, irrompent amb força en la destrucció d'aquelles polítiques que minoren a la desigualtat.





El principal problema que hem d'abordar, segons Innerarity, és la incapacitat del sistema polític a l'hora d'abordar la creixent complexitat del món i fer-ho políticament intel·ligent.





Cal millorar la capacitat del sistema polític amb un aprenentatge col·lectiu, la practica ens permetrà combatre col·lectivament a la incertesa. Totes les propostes de democràcia participativa o deliberativa es basen en aquest pressupost d'entendre la democràcia com una reflexió cooperativa, on, segons Honneth, la identificació i defensa dels propis interessos es porta a terme discursivament en un espai públic comú igualitari i incloent.





Cal concretar propostes polítiques i socials compromeses amb la democràcia que frenin la involució, ens recomana Economistes Enfront de la Crisi, perquè s'aclareixin dubtes i superem les confusions conceptuals dels Objectius del Desenvolupament Sostenible. Així com, corregir el sistema de finançament autonòmic, una sagnia que danya cohesió del territori, i mirant a Europa, amb plantejaments clars de progrés.





És l'hora posicionar-se en propostes econòmiques i rebutjar les promeses que no garanteixen una qualitat de vida a la majoria social que la demanda. Cal sumar a progrés per a la ciutadania i deixar de banda als que miren el passat per enverinar el present.





Sense oblidar el que Skidelsky ens recorda, que depèn de moltes coses que els mals partits arribin al poder, però també, de les tensions de l'economia. I ara, la mala economia, aquest domini dels lobbies financers, segueix imposant les seves retallades, i els altres lobbies del nacionalisme econòmic, aranzels, amb aquest missatge de "nosaltres sols" que culmina en la mala política. En aquest moment crític, no es pot fer un pas enrere, i arriba el dia de les solucions als problemes de la ciutadania, el seu moment de decidir, el seu momento de votar, el moment de veure més enllà del candidat i examinar els programes.





Sentim molt poques propostes per acords de rendes, o d'un pla estratègic de lluita contra la corrupció, o una visió de com lluitar contra l'evasió fiscal i l'economia submergida. Poc es parla de la política fiscal, excepte per dir que baixaran impostos, oblidant que estem per sota de la mitjana de la UE. De l'economia productiva se senten escasses propostes per a una economia lliure, tot i que es parla molt de liberalisme, però poc de com alliberar de les traves que el sistema financer posa.





És preocupant que no es parli d'un pacte de la sanitat, l'educació i la investigació, i de més transparència i governs oberts amb més ètica pública, sembla com una cosa superat, perquè formalment ja hem fet els deures, tot i que les institucions avaluadores internacionals ens suspenguin. El mateix que la despesa pública, aquest desconegut en els debats, així com el pressupost obert que tant recomana l'FMI.





Les democràcies moren, segons Levitsky i Ziblatt, quan impera el no, quan falta la sensació de llibertat, d'igualtat, de civisme, d'objectius compartits, de normes que funcionin. I sembla que aquesta democràcia s'ha instal·lat al camp de Mart, i només la lluita cos a cos és el que atrau a l'espectacle. No obstant això, la ciutadania busca desesperadament una qualitat institucional, que es controlin els costos per evitar la retallada de demà i per descomptat, busca una democràcia que no vagi separadade la dignitat humana ni dels objectius per al desenvolupament.