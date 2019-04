Neix a Grècia un bebè amb tres pares

El 9 d'abril va néixer a Grècia un bebè amb ADN de tres persones. El nen va pesar 2,9 quilos i tant la criatura com la mare gaudeixen de bona salut, segons un informe avançat per la 'BBC'.





Aquesta és la segona vegada que un nen neix amb l'ADN de tres persones diferents, resultat d'una tècnica experimental de fecundació in vitro que consisteix a extreure el nucli d'un oòcit de la mare i inserir-lo en l'oòcit d'una donant, del que prèviament es va extreure el nucli. Després, l'oòcit va ser fertilitzat amb l'esperma del marit.





La tècnica va ser desenvolupada per a casos en què hi ha malalties fatals de les mitocòndries, que es transmeten de mares a fills.









Els mitocondris són una mena de petits compartiments que existeixen en gairebé totes les cèl·lules i que són responsables de generar l'energia necessària per a les funcions cel·lulars a partir dels aliments que consumim.





L'objectiu d'aquesta pràctica és extreure el material genètic de la mare que pot transmetre la malaltia als seus fills i reemplaçar amb les mitocòndries sanes del donant.





La tècnica, però, planteja qüestions ètiques i hi ha diversos experts que s'oposen a una pràctica que es va provar per primera vegada el 2016 i que va conduir al naixement d'un nadó home a Mèxic.





La mare del nadó, jordana de 36 anys, era portadora dels gens de la síndrome de Leigh, una malaltia rara i mortal. Després de tenir quatre avortaments i perdre dos fills, de 6 anys i 8 mesos d'edat, l'esposa i l'espòs van decidir buscar ajuda per assegurar que poguessin tenir un nadó sa.





En el seu moment, el cas va suscitar polèmica, que es repeteix ara, amb aquest segon naixement com a conseqüència de l'aplicació d'aquesta tècnica.





"Els riscos d'aquesta tècnica no són del tot coneguts. És acceptable que s'usi per tractar malalties mitocondrials, però no en aquesta situació", va dir Tim Child de la Universitat d'Oxford a la 'BBC'.





Al Regne Unit, el regulador que supervisa aquests assumptes -la Fertilisation and Human Embryology Authority- va autoritzar ambdós casos a principis de l'any passat per l'aplicació d'aquesta tècnica, en ambdós casos en famílies amb malalties mitocondrials rares i mortals. El Regne Unit va ser el primer país del món en permetre la fecundació "in vitro" de nadons amb ADN de tres persones, una mesura aprovada al febrer de 2016 pels diputats britànics i aprovada al desembre del mateix any pel regulador britànic.





Pel que fa al naixement del nadó a Grècia, fill d'una mare grega de 32 anys, el procés va ser desenvolupat per un equip local, que va treballar amb un centre d'embriologia espanyol, que va anunciar que 28 dones volen seguir endavant amb aquest procés i que hi ha vuit òvuls amb material genètic de tres persones a punt per ser implantades.