La Junta Electoral ho ha encertat

A Quim Torra li ha hagut de donar un esglai quan ha vist que la Junta Electoral Central ha modificat en un tres i no res el debat televisiu dels grans partits, després de la denúncia dels partits independentistes que van fer veure al màxim òrgan electoral que Vox no té encara els vots democràtics que li permetin competir amb els que sí que han concorregut en anteriors comicis i els ciutadans sí que els han votat.





Les regles del joc, quan es respecten, ens beneficien a tots, i quan un o uns van per lliure, el cantautor converteix la Democràcia en un succedani de satrapia perquè només les seves idees siguin hegemòniques i per tant democràticament jutjables davant un Alt Tribunal . Això és Llibertat d'expressió i no una pancarta col·locada per funcionaris públics -que paguem tots- en un balcó de la Generalitat.





Quan a més Junqueras i Sànchez poden dir el que els vingui de gust -fins i tot des de la presó, encara que segueixin a la presó fins que acabi el Judici al Suprem- això és també flexibilitat i una entesa obert de la llei per part dels mateixos senyors contra els que el President ha mantingut una actitud indecent pel molt que té de supremacista i irracional.





Convé ja que tots entrem en raó i fem marxa enrere i comencem a reconstruir el que hem fet caure irresponsablement, perquè no se'ns faci servir, Nunca máis, com a arma electoral i puguem tornar a recuperar la tranquil·litat i el progrés que se'ns ha anat per les clavegueres de la política, de la mala política, deixant-nos buits i cabrejats.





Aquí, en aquesta secció del diari, mai hem perdut l'esperança de tornar a ser el que ja érem, afegint-li al paisatge social, per exemple, un marc constitucional en què tots estiguem còmodes.

Però per això cal encara que les eleccions que vénen i que vindran netegin els futurs parlaments de patriotes i patrioters de divers signe ideològic, que l'únic que fan és pujar a l'escó i insultar el contrincant i de pas oblidar-se de les veritables necessitats dels seus votants.





Per això cal anar a votar i fer fora els intolerants i, sobretot, els mentiders de tots els sexes.