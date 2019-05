El suïcidi d'un President

Alan García no és el primer president Peruà que se suïcida. També ho va fer Gustavo A. Jiménez, que va ser President de la junta transitòria del Perú el 1931 i després autoproclamat cap suprem del Perú dos anys després. També altres Presidents llatinoamericans van córrer la mateixa destinació, Salvador Allende de Xile, Getulio Vargas, Brasil, José Manuel Balmaceda de Xile també va posar fi a la seva vida de manera violenta. Oswaldo Dorticós Torrado, cubà, qui també havia deixat la presidència va córrer la mateixa sort. Antonio Guzman Fernández, president dominicà en exercici decidir llevar-se la vida quan li faltava poc temps per lliurar la presidència. L'expresident hondureny Carlos Roberto Reina també es suïcidi anys després d'haver governat al seu país entre 1994 i 1998. Baltasar Brum, President d'Uruguai, també es va treure la vida amb un tret al cor enmig d'un cop d'estat i abans de ser arrestat, crit visca Battle, Visca la llibertada !. Van ser els seus ultimes paraules.





La història recull per igual la sentència fatal d'altres caps d'estat en altres continents i en diferents circumstàncies.





En cadascuna de les narracions sobre la decisió fatal d'aquests personatges segurament hi ha causals i situacions incomparables, per prendre tan gran mesura. El que sí és cert, és que independentment de les raons hi ha un tall transversal, si bé la mort d'un cap d'estat impacta a les societats, el suïcidi dels qui han governat desarticula les fibres de qualsevol país. Crea una ferida profunda no només per als seus seguidors sinó per als seus adversaris. Per exemple, just després del succés d'Alan García els centres d'ajuda a Lima per al potencial suïcida van rebre múltiples sol·licituds de suport.





Confesso que em va impactar la mort d'aquest expresident. Compliria 70 anys al maig. Va ser un polític que no ens va ser aliè. Per a la nostra generació sempre va estar en el centre de la palestra. Va ser amic de Veneçuela i un dels joves polítics llatinoamericans que més expectatives generava i admiràvem. Predilecte amic de la socialdemocràcia veneçolana i protegit de Carlos Andrés Pérez, que també apunto preferir la mort a la deshonra en el seu famós frase en ser sentenciat; "Hauria preferit una altra mort".





El seu tràgic final deixés moltes interrogants. Què pot obligar a un home d'aquest nivell, que ha estat centre d'atenció des de molt jove a prendre una decisió tan dràstica. Per què la seva incapacitat d'enfrontar la justícia, quines pors ho van embolicar; la crueltat de la presó, la humiliació de ser acusat per corrupció, el cansament davant l'àrdua baralla que tindria per davant. En fi, no seran poques les especulacions i anàlisis que es faran davant tanta tragèdia que no només toca la fibra dels peruans sinó també la dels llatinoamericans.





Si Alan García, es va treure la vida per orgull, perquè en el seu ego no encaixava la mes mínima possibilitat de ser enjudiciat per una causa de corrupció, en la qual potser no estava involucrat, serà tema d'especulació i anàlisi per molts anys. Pel contrari, l'evidència d'haver format part dels tèrbols negocis d'aquest polvoritzador de polítics en què es va convertir la transnacional llatinoamericana Odebretch, potser respongui a la seva violenta decisió. La veritat és que és molt dolorós veure un home que genero confiança en milions de persones que deixi en la història una empremta d'incertesa. Que greu que la corrupció aguaiti l'essència de les nostres vides ciutadanes. Que humiliació que els polítics llatinoamericans segueixin veient en l'exercici del poder una font de riquesa. Que tragèdia que les nostres institucions siguin febles, que permetin que aquestes nacions siguin víctimes del pillatge. Que lamentable que conceptes essencials constitucionals com el principi de presumpció d'innocència sigui vulnerat amb arguments de política judicial.





El suïcidi com a decisió final és dramàtic. Difícil valorar-lo com valentia o covardia. En el fons és com un acte de heroic davant la humiliació, la tristesa o la desesperança. De molt jove recordo que em impacte el suïcidi d'un brillant polític veneçolà, Alirio Ugarte Pelayo. Va estar en la palestra de la política i diplomàcia veneçolana. Convoco una roda de premsa i es va suïcidar.





Qui entendrà el que els va passar per la ment a aquests estadistes en aquests últims minuts fatals.

Com en moltes altres tragèdies, no seran pocs els que es delectaran .La mort de García no serà una excepció. Tal com ho fa en nota afectuosa Joselo García Belaunde qui va ser el Canceller d'Alan García per cinc anys i qui cita Francois Mitterrand davant el suïcidi de l'exprimer ministre socialista Pierre Bérégovoy, "totes les explicacions del món no justifiquen que s'hagi deixat a els gossos l'honor d'un home i, al final, la seva pròpia vida ". La nostra solidaritat amb els peruans, la seva família i amics.