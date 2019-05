Veneçuela: crònica d'un diàleg imaginari

De nou apareixen les notícies d'un diàleg entre govern i oposició, enmig de desmentits, assenyalaments de traïció, desacords i frustracions.









Per descomptat, entenc que les experiències recents han deixat en la gent i lamentablement en molts líders, un mal gust de boca, però al meu entendre aquests fracassos no són suficients per estigmatitzar els intents de dialogar amb el govern.





La veritat és que per aparent mediació de Noruega -potser els mateixos que van participar en els acord de pau a Colòmbia- el dimarts 14 de maig a Oslo, es va produir una primera trobada entre els representants del govern: Héctor Rodríguez (actual Governador de l'Estat Miranda ) i Jorge Rodríguez (Ministre de Comunicacions), amb Gerardo Blyde (exdiputat opositor), Fernando Martínez Mottola (exministre de Carlos Andrés Pérez), i la incorporació posterior de Stalin González per l'Assemblea Nacional. Una segona trobada va estar pautat per al dimecres 15 de maig.





Sembla que aquestes converses si van ocórrer, com ho va assenyalar l'emissora pública noruega NRK que va afirmar que els contactes previs han ocorregut a Cuba i continuen des de fa temps, així com que s'han realitzat d'acord amb EE.UU. El mateix es desprèn dels comentaris de Per Wiggen i Ingrid Ekker, tots dos assessors de comunicació del Ministeri de Relacions Exteriors de Noruega.





Tot i que Noruega no ha reconegut l'existència d'un "President encarregat" a Veneçuela, ha mantingut contacte amb les dues parts "al llarg del temps" i les ha instat a trobar una "solució pacífica a través del diàleg". També ha expressat, reiterades vegades, la seva preocupació per la "greu situació política" del país i la seva por que aquesta escale.





Les respostes locals no es van fer esperar. Un ho va negar rotundament, altres van afirmar que no se sumaran i molts altres van carregar en contra seu.





El resultat net ha estat, llavors, un escàndol de "dimes i diretes".





Com a coneixedor de l'art de la negociació em pregunto, què hi ha de dolent en el diàleg?





Imaginem per un moment que un cop coneguda la notícia d'aquestes trobades, algun portaveu de l'oposició hagués declarat, més o menys, el següent:





... "Hem d'informar al poble de Veneçuela, opositors i oficialista, que amb mediació de la cancelleria noruega i el vistiplau dels governs de Cuba i EE.UU. hem iniciat contacte amb el govern -usurpador- amb la finalitat d'establir un diàleg que permeti obrir camins democràtics, pacífics i viables a la greu crisi política, econòmica i sociocultural per la qual el país travessa des de fa ja diversos anys.





Els senyors Rodríguez (no inclòs l'inefable Rodríguez Zapatero) en representació del govern han insistit en el cessament de les sancions econòmiques i en la realització d'eleccions generals que incloguin a l'Assemblea Nacional, mantenint l'actual president i funcionaris dels Poders Públics (Tribunal Suprem de Justícia, Consell Nacional Electoral, Fiscal general, contralor i Poder Ciutadà) en els seus càrrecs, com a condicions per al diàleg.





Davant d'aquest plantejament hem respost que:





1. Encara no estem segurs que els Senyors Rodríguez tingui l'autoritat per parlar a nom de tots els grups de poder i interessos que avui conformen el que ells anomenen "govern".





2. Les sancions estan dirigides a funcionaris oficials corruptes amb nom i cognom, la majoria d'ells convictes i confessos, i a la preservació i rescat dels béns i diners pertanyents a la nació, que han estat il·legítimament usufructuats o manejats.





3. Des de fa uns 10 anys (alguns diran que 20) es ve acumulat un voluminós expedient sobre les actuacions il·legals i poc ètiques dels poders públics amb les quals es va segrestar l'exercici de les llibertats i drets del poble, consagrats en la Constitució Bolivariana i les lleis.





4. Prop del 90% dels veneçolans i la majoria dels països democràtics del món mantenen un alt nivell de desconfiança respecte a la idoneïtat del govern i la seva capacitat per afrontar les conseqüències de la crisi que van crear.





En conseqüència, hem plantejat que qualsevol diàleg en el qual participem tindrà com a propòsit acordar les condicions per a la sortida de l'actual govern i el nomenament de nous funcionaris a càrrec dels Poders Públics, seguint les normes i procediments establerts en la llei. A partir d'allí organitzarem eleccions lliures que podrien ser generals, per tal de restablir el fil constitucional, el ple exercici de la Constitució i les bases per a la recuperació econòmica i social del país".





Digueu-me vostè lector, si no hauria quedat millor així, en comptes de donar-se cops de puny verbals.