Els pols magnètics i geogràfics de la Terra

En aquesta entrada anem a esbrinar què són i on són els pols nord i sud geogràfics i els pols nord i sud magnètics, que són punts diferents encara que es crea popularment que és el mateix punt. Comencem parlant del dels pols geogràfics.





La Terra gira sobre si mateixa passant el seu eix de gir (anomenat eix del món) pels pols geogràfics nord i sud. També si consultem mapes podem veure que els punts on hi ha els pols geogràfics és on les línies de longitud (meridians) convergeixen al nord ia la zona sud, per tant els pols sud i nord estan directament oposats entre si. La projecció cap al cel de l'eix de gir (el seu punt nord i sud) coincideix molt aproximadament en l'esfera celeste amb l'estrella polar per a la zona nord i sobre una zona despoblada d'estrelles a la constel·lació del octant en el pol sud.

Punt que marca el pol sud del firmament costat en la constel·lació de l'Octant, imatge de la Unió Astronòmica Internacional.





L'estrella més brillant propera al pol sud celeste és l'estrella Sigma Octantis, de magnitud 5.5, que està situada a aproximadament 1r d'aquest punt (un grau és dues vegades la grandària aparent en el cel de la Lluna plena), per tant una mica allunyat , ia més un estel només observable amb cels molt nets de contaminació lumínica.





A la següent imatge de la Terra podem veure sobre la superfície de la Terra els punt Nord (N) i Sud (S). L'eix de rotació passa per aquests dos punts i toca el cel en els punts que hem dit abans. Aquest eix de gir té una inclinació de 23º sobre la perpendicular a l'òrbita que és la zona per on transita la Terra en la seva translació al voltant del Sol, zona de trànsit que s'anomena eclíptica .





El punt Pol Nord geogràfic es troba aproximadament al mig de l'Oceà Àrtic i en l'altre costat de la Terra, el Pol Sud es troba a l'Antàrtida.





Què és el pol nord magnètic?





Quan fem servir una brúixola aquesta s'alinea amb el camp magnètic de la Terra. Apuntant al nord magnètic que és on les línies del camp magnètic convergeixen.









Això vol dir que una agulla d'una brúixola apuntarà sempre al Pol Nord magnètic, que és diferent del nord geogràfic. Des que es va mesurar per primer cop en 1831, els científics es van adonar que, a diferència del nostre Pol Nord geogràfic que és fix, el nord magnètic de la Terra es desplaça amb el temps, concretament a uns 15 km / any. Recentment noves observacions han comprovat que està al voltant dels 50-60 km / any cap a Sibèria. Aquests canvis de moviment i posició estan deguts al ferro del nucli de la Terra que el seu moviment genera corrents elèctrics que produeixen el camp magnètic. Estudiant aquest moviment podem saber com es comporta el nucli de la Terra. En el següent vídeo de l'ESA ho teniu molt ben explicat.





Però, ¿quina és la diferència entre el nord magnètic i el nord geogràfic? la diferència és de posició el pol nord geogràfic és fix i el pol nord magnètic canvia amb el temps. Sí utilitzem una brúixola per arribar al pol nord real (el geogràfic) hauríem de fer correcció. Per arribar al punt exacte del nord real si és de nit tan sols hem d'anar en direcció de l'estrella polar.





El camp magnètic de la Terra és molt important ja que ens protegeixen de les partícules d'alta energia que provenen del Sol. Quan arriben aquestes partícules (electrons, protons i partícules alfa) d'alta energia, xoquen contra el camp magnètic de la Terra, aquest sol deixar passar a les partícules pels vòrtex del camp magnètic que es troben en el pol nord i sud.









Quan les partícules colpegen l'atmosfera prop dels pols magnètics, fan que brilli com els gasos en un llum fluorescent, les partícules carregades xoquen amb les molècules de l'aire i formen aquests colors tan espectaculars, creant les precioses aurores polars.









Són impredictibles doncs depenen de l'activitat solar, a major activitat solar més gran serà la seva probabilitat, intensitat i la seva durada en el temps. La millor època per observar-les és la tardor i hivern de l'hemisferi nord i del Sud. Les zones més bones per a la seva contemplació són els països més propers al pol.





Ja sabeu el que és el pol nord geogràfic i el pol nord magnètic, encara que semblin el mateix no ho és.





Aquest és un article original de 'Universo Blog'