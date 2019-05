El teu nom pot trepitjar el sòl de Mart en 2021

La NASA convida a tot el públic a enviar el seu nom al planeta Mart a bord de la missió Mars 2020 . Tots els noms aniran en un microxip dins el robot i viatgessin milions de quilòmetres fins a la seva arribada al planeta vermell.





Podeu fer-ho en aquest enllaç :





Nosaltres ja ho hem fet!













El robot està programat per ser llançat al juliol de 2020, i s'espera que la nau aterri al planeta vermell al febrer de 2021.





El robot és una cosa així com un científic robòtic que pesa més d'una tona, el seu treball principal serà la recerca de signes de la vida microbiana del passat marcià, també vol caracteritzar el clima i la geologia del planeta, així com recol·lecta mostres per al futur retorn a la Terra i aplanarà el camí per a l'exploració humana de Mart.