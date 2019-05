Aquest truc per mantenir el cotxe fresc fa molta pudor

L'estiu està a les portes i sempre vénen bé alguns trucs per estar frescos. Aquest és un truc per mantenir el cotxe fresquet sense usar l'aire condicionada. Però pot ser que no sigui del teu gust...





I és que potser aquesta conductora ha anat massa lluny per mantenir la calor allunyat...





Sejal Shah no repara en mitjans a l'hora d'aconseguir els seus objectius. En una època de l'any en què comença a tenir temperatures màximes per sobre dels 30 ° C, aquesta dona que viu a Ahmedabad (la setena ciutat més poblada de l'Índia) porta molt de temps enfrontant-se a temperatures d'uns 45° C, la qual que fa que la vida dins de l'antiga capital de l'estat indi de Gujarat sigui particularment difícil.





Per fer front a les altes temperatures, Shah va decidir recórrer a una solució molt en auge en aquesta part del món, que és cobrir les parets i els sostres de les cases amb fem de vaca.





Malgrat d'olor, aparentment, aquesta sofisticada tecnologia en el capítol de recobriments --que en les zones rurals de l'Índia s'utilitza per mantenir les cases fresques a l'estiu i més calents a l'hivern-- serveix a més com a repel·lent i desinfectant d'insectes, encara que sembli que seria exactament al revés.









Shah decidir pujar l'aposta i aplicar el mateix principi al seu cotxe, decorant el seu Toyota Corolla amb merda. No se sap la quantitat d'excrement aplicada i menys encara fins a quin velocitat es garanteix que romangui adherit a la xapa, però per les fotos publicades al 'Industan Times' sembla ser la capa d'excrements és molt fina.





Sejal Shah diu que encara que la seva Corolla està equipat amb aire condicionat, prefereix recórrer als fems boví per contenir la temperatura. I és que, segons ella, l'aire condicionat a més d'escalfar o refredar l'aire sense olor, allibera gasos nocius per a la salut que també són eliminats per la merda de vaca amb la qual frega la casa i el cotxe.