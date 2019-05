Mart: El rover Curiosity es fa un selfie

El rover Curiosity de la NASA es va prendre des de Mart aquest selfie el 12 de maig de 2019 (2.405º dia marcià, o sol, de la missió), en el qual podem veure tots els seus aparells i l'estat superficial del rover, així com el terreny i cel marcià.





A la cantonada inferior esquerra del rover estan els seus dos barrinades recents, els objectius anomenats "Aberlady" i "Kilmarie". Crèdits: NASA / JPL-Caltech / MSSS





El robot Curiosity està fent un treball immens en Mart. Per exemple, ha trobat molècules orgàniques en el subsòl de Mart, que suggereixen que el planeta va poder haver albergat vida en el passat. Aquestes noves troballes són molècules orgàniques "resistents" en roques sedimentàries de tres mil milions d'anys d'antiguitat i molt a prop de la superfície.





També s'han trobat variacions estacionals en els nivells de metà a l'atmosfera, la procedència és un misteri sent possible que es produeixi per causes biològiques (vida) o geològiques.





El cràter Victòria





Les molècules orgàniques contenen carboni i hidrogen, i també poden incloure oxigen, nitrogen i altres elements. Aquestes molècules s'associen a la vida però també poden ser creades per processos no biològics i no són necessàriament indicadors de vida, però no és un mal senyal la troballa d'aquestes, ja que potser la vida a Mart es troba preservat; futures missions hauran de fer açò.





I també ens ha donat imatges sorprenents com imatges en color d'espectaculars afloraments de roques finament estratificades.





La imatge va ser presa el 8 de setembre de 2016, durant el dia marcià 1454, o sol. Crèdits: NASA / JPL-Caltech / MSSS





Són les restes erosionats de l'antiga marès. L'estratificació dins de la pedra es diu "cross-llits" i indica que la pedra arenisca va ser dipositada pel vent amb la migració de dunes de sorra.





Sobre els seus selfies dir que el de 2019 no és el primer, s'ha fet diversos, com el del 19 de de gener de 2016, on ens va enviar el seu autoretrat des de la duna Namib de Mart.





Aquest selfie combina 57 imatges preses per la càmera Mars Hand Lens Imager (MAHLI) realitzades amb l'extrem del braç de robot aconseguint tot un selfie marcià. El rover ha estat investigant com es mou el vent (força i direcció) a les dunes i classificant les partícules de sorra de Mart. Per a això utilitza instruments de teledetecció i vigilància del medi ambient marcià. Crèdit: NASA / JPL-Caltech / MCIA .





Mart és un planeta impressionant que cada vegada ens recorda més a algunes zones del nostre planeta, en un futur hauran estudis extraordinaris sobre el planeta que segur que ens seguiran sorprenent.









