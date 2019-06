CCOO demana a l'Audiència Nacional la nul·litat de l'ERO de Dia

CCOO acudirà el proper dimarts 4 de juny a la seu de l'Audiència Nacional a Madrid per sol·licitar la nul·litat de l'Expedient de Regulació d'Ocupació (ERO) proposat per la cadena de supermercats Dia, que afecta fins a 1.604 treballadors.









Segons ha anunciat el sindicat, es personarà davant la Sala del Social de l'Audiència Nacional al voltant de les 09.30 hores per demanar que s'anul·li un ERO que es va anunciar en un moment complicat per a la companyia, després de tancar l'últim any amb uns números vermells de 352 milions d'euros i en meitat d'una sèrie de conflictes dins la cúpula directiva per determinar qui es feia amb el control definitiu de la societat.





Després d'anunciar una revisió a la baixa de les previsions (avís de revisió) l'octubre de l'any passat, la suspensió del dividend i la seva exclusió de l'Ibex 35, la cadena de supermercats ha perdut més d'un 70% del seu valor en borsa que fa a la situació prèvia a octubre.





En aquest context i amb el llançament d'una Oferta Pública d'Adquisició (OPA) per part del fons rus LetterOne, propietat del magnat Mikhail Fridman, a 0,67 euros per títol, quan les seves accions van arribar a superar els 7 euros per títol en les seves millors moments, la companyia va llançar un ERO que afectava inicialment a més de 2.000 treballadors.





Pels sindicats, la delicada situació de Dia els va fer demanar a la direcció de la companyia que "assumissin la seva responsabilitat per la pèrdua econòmica" que porta registrant en els últims temps, sobretot després que els directius "blindaran les seves indemnitzacions" abans del anunci de l'ERO.





Finalment, la companyia va rebaixar el nombre de treballadors afectats a 1.604 empleats i va proposar als sindicats una indemnització de 30 dies per cada any treballat, amb un límit de 12 mensualitats, i prejubilacions retribuïdes amb fins a un 90% del salari net per a la franja de edat entre 62 i 65 anys.