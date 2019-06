Així són els oceans en el Sistema Solar

No només a la Terra hi ha enormes oceans, també hi ha oceans en altres objectes del sistema solar. Pensem que al nostre planeta hi ha molta aigua, però no és del tot cert.





Ens anem a fer la següent pregunta: De quina mida seria una esfera que omplíssim amb tota l'aigua de la Terra?





Doncs bastant petita, tan sols d'un radi de 692 quilòmetres, però encara ens pot donar més sorpresa això si la comparem amb tota l'aigua que hi ha a la lluna Europa de Júpiter: si la introduïm tota en una esfera aquesta tindria 877 quilòmetre de ràdio .





Sembla increïble com un cos de menor grandària que el nostre satèl·lit natural, la Lluna, posseeixi just el doble d'aigua que el nostre planeta.





Crèdits d'imatge: Kevin Hand (JPL / Caltech), Jack Cook (Woods Hole Oceanographic Institution), Howard Perlman (USGS).









Amb base a les dades de la sonda Galileu adquirits durant la seva exploració del sistema jovià entre 1995 a 2003, es va determinar que la lluna Europa posseeix un profund oceà global d'aigua líquida sota una capa de gel a la superfície. Aquest oceà sota la seva superfície gelada podria oscil·lar entre 80 i 170 quilòmetres profunditat mitjana.





Imatge artística d'Europa: Un oceà profund que tindria més aigua que l'existent a la Terra entre els seus oceans, llacs i rius.









Però encara hi ha més objectes del sistema solar amb oceans. La desapareguda sonda Cassini de la NASA ha descobrir en 2017 hidrogen en els enormes plomalls de gas i partícules gelades que ruixen la lluna Encélado de Saturn.





La lluna Encélado de Saturn i els guèisers de gas. imatge NASA









El descobriment significa que aquesta petita lluna, que té un enorme oceà sota la seva superfície, té una font d'energia química que podria ser útil per als microbis, si n'hi ha. La troballa també proporciona proves addicionals que l'aigua calenta i carregada de minerals s'aboca a l'oceà a partir d'respiradors en el fons marí.





Possibles respiradors en el fons marí d'Encélado. Imatge de NASA





A la Terra, com respiradors hidrotermals fan que es pugui desenvolupar la vida de microorganismes en llocs molt profunds i allunyats de la llum del Sol. Encélado ara sembla tenir els tres ingredients que la vida necessita: aigua líquida, una font d'energia (com la llum solar o energia química) i ingredients químics com carboni, hidrogen, nitrogen, oxigen.





La següent imatge és una recreació artística de la lluna de Júpiter Ganímedes en la seva òrbita al voltant del planeta gegant gasós. El telescopi espacial Hubble ha observat aurores en Ganímedes provocades pels seus camps magnètics. Els dos ovals aurorales es poden veure sobre les latituds mitjanes del nord i del sud de la lluna.





Imatge: NASA, ESA, and G. Bacon (STScI)





Però no només ha trobat aquestes fabuloses aurores ... Hubble en observar de forma indirecta el camp magnètic del satèl·lit s'ha pogut determinar que a la lluna hi ha un oceà enorme d'aigua salada que d'acord als estudis, seria unes deu vegades més profund que el de la Terra.





En circular pel nord i sud seus aurores i estar exposades al camp de gravetat de Júpiter, el balanceig i acoblament d'aquestes és el que dóna els indicis que al seu interior s'amaga aigua salada.





El planeta nan Ceres no deixa de sorprendre'ns, científics de la NASA han trobat indicis d'un antic oceà al planeta nan. S'ha descobert que en l'escorça ha una important barreja de sals, gel i materials hidratats, que van tenir una important activitat geològica en el passat recent. També han trobat un capa tova i deformable que seria l'indicatiu de líquid sota la seva superfície.





Imatge presa per la sonda Dawn, en diversos colors s'aprecia la diferent gravetat de la seva superfície. Crèdits: NASA / JPL-Caltech / UCLA / MPS / DLR / ANADA





És un cos molt complex, més del que es pensava. Es creu la major part de l'antic oceà de Ceres estaria en l'actualitat congelat en l'escorça, amb un oceà residual sota ella.





Com veieu el sistema solar és absolutament sorprenent i la presència d'oceans en els planetes, planetes nans o satèl·lits és més que probable.