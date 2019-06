Platini, les màfies del futbol i Qatar

Aquest passat dimarts l'expresident de la UEFA, Michel Platini, i dos ex col·laboradors de Nicolas Sarkozy van ser detinguts per membres de la policia judicial francesa per la possible participació en l'"adjudicació" de Qatar com a seu de la Copa del Món de 2022; acció per la qual podia haver-se embutxacat una bona quantitat de diners, cosa que -segons diuen els entesos- no és d'estranyar ni a la UEFA ni a la FIFA, com s'ha pogut anar comprovant al llarg dels últims anys pels escàndols que s'han destapat, pocs fins ara.









Les actituds mafioses d'alguns dels dirigents del futbol mundial i europeu que es perpetuen en els càrrecs -com les pegellides a les roques- venien sent qüestionades des de fa ja uns quants anys, sense que ningú s'atrevís a denunciar la situació que s'estava vivint -fins i tot continua- en les altes esferes que han estat campant al seu aire.





Platini, un dels millors jugadors dels últims trenta anys, ídol de milions d'aficionats, s'ha vist embolicat en l'escàndol de Qatar. No és el primer, però sí el que ha donat l'estocada final a l'ex futbolista, que de cop ha baixat del pedestal en què l'havien col·locat com a gran figura del futbol, esport al qual a més havia arribat al capdamunt també com a dirigent.





La designació per al Mundial de Futbol del país del gas, els xeics, dels diners fàcils, sense democràcia i de drets humans que és Qatar, que compra voluntats en tots els estadis de la societat, especialment en el món del futbol, amb el fi de netejar la seva imatge, ha fet que Platini sigui investigat i acusat de suborn. No és l'únic. A Espanya, el seu gran amic Villar es troba en la mateixa situació, però hi ha alguns més.





Els diners compra voluntats, salta muntanyes i és capaç que es jugui un mundial en un país sense tradició, sense que canviïn les dates de celebració, altes temperatures, que és autoritari. Tots els adjectius que se li posin en aquest sentit són pocs. "Poderoso caballero es don dinero", deia un dels genis de la literatura espanyola, Francisco de Quevedo, que utilitzava la crítica social per destacar els mals de la societat de l'època, i ell la denunciava d'una manera intel·ligent i precisa. No estava desencertat, els mals d'aquesta època segueixen sent els mateixos. És el xarampió d'una part de la societat els valors estan estretament relacionats amb els diners. Però al final, tot és qüestió de temps, paciència i valentia per denunciar-ho com han fet dos periodistes francesos.





Els diners dels de Qatar compren voluntats, opinions, equips de futbol i membres de governs, però sempre hi haurà algú que no participa del circ de les vanitats, que és el que representa els diners de Qatar.





Platini, el mateix que en el seu dia va passar amb Blatter, president de la FIFA i amic de Platini, només és la punta de l'iceberg de la màfia organitzada del futbol mundial. Algun dia s'acabarà amb ella? Seria desitjable.