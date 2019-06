La falta de personal sembla un mal endèmic del sector públic català. Malgrat les promeses reiterades de recuperar el nivell d'ocupació previ a l'esclat de la crisi, diversos col·lectius --entre ells es poden recordar les manifestacions de metges i infermeres-- han alçat la veu contra la falta de compromís de la Generalitat en sectors clau com ara l'administració de justícia.





El sindicat UGT ha denunciat que als jutjats de Tarragona no es substituiran durant aquest estiu les vacants de funcionaris que es troben de baixa o de vacances. "És una forma d'estalviar costos: quan hi ha reposició d'efectius per diferents motius com malaltia o embaràs, es triga mesos a cobrir la plaça", afirmen fonts sindicals consultades per Catalunyapress, que afegeixen que aquesta forma d'operar fa anys que dura i s'estèn a tot el territori.









D'aquesta manera, la Generalitat s'estalvia de pagar els sous dels empleats, assumint que la resta del personal assumirà la sobrecàrrega laboral dels companys que no es troben de forma temporal el seu lloc de treball. La conseqüència directa d'aquesta decisió és "deixar sota mínims" el funcionament dels tribunals a les comarques de Tarragona.





Aquesta situació és especialment greu als jutjats penals: "es jutjats penals són òrgans que pateixen una sobrecàrrega històrica amb procediments que tenen tràmits llargs i, en conseqüència, qualsevol manca d'efectius agreuja la situació de saturació".





A més, les mateixes fonts asseguren que això té efectes personals sobre l'ambient als jutjats, no tan sols perquè alenteix encara més els processos que es dirimeixen als tribunals, sinó perquè es produeixen multitud de conflictes interpersonals.





Malgrat que en aquesta ocasió no s'ha reemplaçat a 16 treballadors del total de 961 que conformen la plantilla a la demarcació tarragonina, el sindicat recorda que en ocasions anteriors s'ha arribat a tenir el 10% de la plantilla sense cobrir.





Atès que la competència de gestió de la planta judicial està traspassada a la Generalitat, aquesta s'encarrega de cobrir els funcionaris de cos general (auxiliars, tramitadors i gestors), així com els metges forenses (que pertanyen al cos especial). Aquestes posicions són les que estan vacants ara mateix als jutjats tarragonins.