El retorn al planeta Venus

El planeta Venus, vist en la imatge amb una sèrie de codi de colors per ressaltar els seus diferents elevacions, és molt semblant en grandària a les dimensions de la Terra, però les similituds són molt poques pel que fa al clima.





Té una temperatura mitjana enorme de 460 ° C a la superfície, hi ha terribles núvols d'àcid sulfúric, i una pressió atmosfèrica aclaparadora que el converteixen en un món inhòspit.





Mapa de temperatures de Venus / NASA - JPL - USGS





Però a més el planeta té diverses curiositats: és el planeta més proper a la Terra, el veiem des del nostre planeta com la més brillant "estrella" en el cel (també se l'anomena estel de l'alba o estel vespertí). Té els núvols més reflexives de la llum del Sol, de manera que és el planeta més brillant des de la nostra perspectiva. Compta amb la superfície més calenta i la més alta pressió sobre el sòl en el sistema solar. I també és l'objecte amb la rotació més lenta i retrograda dels mons coneguts. És tot un món fascinant. I aquest món ha estat visitat per sondes i robots des de fa molts anys, però en els últims temps estava molt oblidat, tan sols algun sobrevol de missions espacials que anaven a altres missions de l'espai i poc més. Però ara això canviarà.





El planeta Venus amb les seves característiques núvol / JAXA





Venus està tornant a despertar l'interès dels científics. La primera exploració en el programa és la de la ISRO (l'Agència Espacial de l'Índia) que en 2023, amb una sonda ha d'entrar en l'òrbita del planeta. Posteriorment, hauria d'arribar una missió organitzada per la NASA, mentre que en 2032 podria ser el torn de l'Agència Espacial Europea. Finalment, però no menys important, l'Agència Espacial Russa (Roscosmos) està treballant en una missió que podria començar entre 2026 i 2033.





L'agència espacial russa és la que al segle passat va visitar més el planeta Venus, ho va fer amb les mítiques missions Venera.





Sonda Venera 3





Van ser deu sondes de la sèrie Venera les que van aterrar a Venus i van transmetre dades des de la terrible superfície del planeta, incloent-hi el programa Vega 1 i 2 i les sondes Venera-Halley. A més, altres tretze sondes Venera van transmetre amb èxit dades de l'atmosfera de Venus.





Es van convertir en els primers dispositius fets per l'ésser humà per entrar en l'atmosfera d'un altre planeta (Venera 4 va el 18 d'octubre de 1967), per fer un aterratge suau en un altre planeta (Venera 7 el 15 de desembre de 1970), per tornar imatges de la superfície planetària (Venera 9 va el 8 de juny de 1975) i per realitzar mapes de radar d'alta resolució estudis de de Venus (Venera 15 el 2 de juny de 1983).





Les últimes sondes de la sèrie Venera proporcionant les primeres observacions directes de la superfície de Venus. Atès que les condicions de la superfície a Venus són terribles, les sondes només van sobreviure a la superfície durant períodes de temps molt curts que van variar entre els 23 minuts (sondes inicials) fins aproximadament les 2 hores (sondes finals).





Venus és un món proper que està esperant a ser explorat en profunditat, en els propers anys segur que veurem resultats espectaculars del planeta.