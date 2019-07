El problema és Madrid

Madrid, capital del regne d'Espanya, sempre ha estat terreny abonat als rumors més pelegrins o als acaloraments mediàtics més furibunds, que després fan explotar com les gasoses i desapareixen amb la mateixa celeritat amb la qual es van iniciar.





Com he viscut professionalment en aquesta ciutat durant diverses etapes de la meva vida, afirmo que, malgrat la meva formació galaico-catalana tan diferent a la madrilenya, aquesta ciutat és una urbs molt grata per al que arriba de nou, en què ningú se li ocorre preguntar-li d'on ve, sinó més aviat a on té la intenció d'anar.





És tan poderosa la seguretat dels madrilenys en saber absorbir els nouvinguts per la seva causa centralista -d'aquí el "de Madrid al cel" - que gairebé ningú es fixa si l'accent del nouvingut delata una intenció diferent, perquè si n'hi ha , les bondats de la capital, -que són moltes, econòmica i laboralment, i no diguem de poder polític- acabaran convertint l'heretge a la causa o rebutjant contundentment a convertir-lo en diana de les seves bromes o falsedats insuportables. Si no em creuen, preguntin-li al diputat Rufián, al qual les seves crítiques polítiques l'han convertit -per molts mitjans de comunicació de cobertura estatal però, de base purament madrilenya- gairebé en el Bufó de les Corts.





Li explico aquestes modestes evidències no perquè se les creen, sinó perquè entenguin per què el PSOE es vol carregar el Govern de coalició amb Podem, que és com ha de cridar-se a la nova criatura. Mentre a Madrid i els seus tertúlies televisives i radiofòniques cada dia es produeix un violent rampell, a la resta de l'Estat ens mirem l'assumpte com si assistíssim a una obra de teatre extraterrestre, que no entenem i de la qual volem anar-nos com més aviat millor. Ahir, sense anar més lluny, un col·lega em comentava l'últim rumor: l'escull està en que Pau vol a Irene Montero de ministra, cosa que ningú ha dit, i que la Senyora d'Iglesias ha de portar amb molt poc entusiasme i natural enuig.





Però això és el Madrid, Vila i Cort. Com li deia a un conegut periodista quan em va venir a veure al meu despatx de la ràdio, acabat d'aterrar de la seva plàcida vida provinciana per ocupar un lloc de primer nivell en el món de la política: "Vés amb compte amb els dolents però, sobretot , amb els cortesans, perquè aquests, lloant-, faran que prenguis decisions equivocades, amb l'únic propòsit de que els proporcions un bon sou o un càrrec que els permeti viure en gran. Després, quan ja t'hagis equivocat i el desastre se't vingui a sobre, només els quedarà saber qui va a ocupar el teu lloc, per començar de nou el seguici ".





O sigui, que el millor ara mateix per Sánchez i Iglesias és canviar la Moncloa, per exemple, per Cuevas de Almanzora, per reunir-se, si és que en Presidència del Govern volen acabar amb aquest ball de disfresses. Al final del dia, els garanteixo que, després de discutir-se durament, poden relaxar a La Parra prenent uns caragols en salsa o unes patates amb la crema d'all que fan la família a mà amb morter i molta feina, acompanyant-tot d'un porró de Almeria fred com un iceberg. Després de prendre tot això i una mica més -que no vaig a desvetllar perquè és secret professional- estic segur que tindrem Govern ja ningú li importarà el nom, ni de les ministres, ni dels ministres, siguin d'on siguin, políticament parlant. Els saludables efectes d'aquest tractament són immediats.





I quan se'ls passin les bondats del refrigeri, repeteixin el cara a cara viatjant a un altre lloc geogràfic, per exemple a "La Piedra" a Vigo, on Abel Caballero segur que els convida a un parell de dotzenes d'ostres d'Arcade, una ampolla de Ribeiro i fins a un "corrosco" d'empanada de calamars acabada de sortir del forn, que els deixarà el cos preparat per superar qualsevol crisi que se'ls presenti en els següents mesos.





I així, rotant i rotant, aconseguiran que la legislatura se'ls passi volant i amb èxit assegurat. Reflexió final: Res de reunions de Madrid, deixin descansar els madrilenys de tant embolic polític, i molta gira al voltant del país, que no només il·lustra i desencalla, sinó que gastronòmicament és molt saludable. O sigui, que el problema és Madrid.