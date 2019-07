Maurice, el primer gall en ser jutjat en el món

Els veïns del poble francès de Saint-Pierre-d'Oléron acusen el gall Maurice de fer molt soroll. La propietària de l'animal diu que mai va molestar a ningú. El cas ha arribat als tribunals, informa 'CNN' .





Les queixes van començar el 2017. Els veïns de Corinne Fesseau, la propietària de Maurice, diuen que l'animal causa molta contaminació acústica.





Segons Corinne Fesseau, els veïns que es queixen són habitants d'una ciutat que només visiten Sant-Pierre-d'Oléron unes quantes vegades a l'any. El tribunal de Rochefort ha escoltat les dues parts aquest 4 de juliol. No obstant això, el veredicte no es coneixerà fins al setembre.





La petició per salavr al gall Maurice té milers de signatures / Corinne Fesseau





El gall és el símbol nacional de França i la "disputa" s'interpreta al país com una mena de camp contra ciutat.





Corinne Fesseau diu que vol protegir tots els galls de França. I la seva lluita no ha estat en va. Més de 125.000 persones ja han signat una petició on line per salvar Maurice . Diverses persones també han acudit a la cort amb galls per mostrar el seu suport a la dona.





Julien Papineau és el "advocat" de Maurice i el seu propietari. Compte a 'CNN' que confia que el tribunal fallarà a favor dels seus clients.





L'alcalde del poble, Christophe Sueur, diu que el cas revela qüestions profundes de la societat.





"El problema és que ja no podem tolerar-se mútuament", diu. També demana la protecció dels sons del camp. "El so és molt important i contribueix a l'encant del nostre paisatge", diu Sueur.