És aquesta la cara del misteriós grafiter Banksy?

Una entrevista realitzada fa 16 anys i oblidada des de llavors en els arxius d'una cadena de televisió britànica pot ser l'única que mostri la cara, encara que sigui parcialment, d'un dels artistes més coneguts del món.





Les imatges, preses el 2003, mostren un jove amb la cara coberta que diu anomenar Banksy i que amaga la seva identitat perquè no és possible ser grafiter i fer públic el seu nom. "Les dues coses no són compatibles", diu.





Les declaracions van ser recollides pel periodista Haig Gordon, corresponsal de la cadena de televisió britànic 'ITV', el 2003, abans de la inauguració de l'exposició Turf War, que va fer famós a Banksy.





Robert Murphy -de la cadena- redescobrir les imatges recentment quan buscava material sobre l'artista de carrer en els arxius.









En les imatges és possible veure diversos animals pintats, similars als que van aparèixer en Turf War, i al suposat Banksy treballant.





Parlant amb 'The Guardian', Haig Gordon va recordar que l'artista estava "relaxat" i que era "amistós". Tot i les proves, el periodista retirat diu que no és possible dir amb certesa que el jove del vídeo és en realitat Banksy.





Segons 'The Guardian', els representants de l'artista de carrer no van posar massa interès en les imatges. "Tenim molt d'això aquí", van dir, referint-se al fet que hi ha nombroses teories sobre la identitat de Banksy, que segueix sent un misteri fins al dia d'avui.