Andrea Camilleri: "Des que no veig, miro millor"

"Estar cec és una fortuna. És un bé no veure certs rostres que sembren l'odi", deia Camilleri, un dels escriptors de més calat humanista en una època sembrada de polítiques insolidàries amb els semblants i amb el mateix planeta, que perfilen criminals involucions socials amb precedents clars en conflictes mundials que ara passen per la desmemòria i la manipulació informativa, llegiu: el desplegament racista de l'extrema dreta i els feixismes encoberts en moltes democràcies del món.





Andrea Camilleri i Luca Zingaretti, intèrpret del comissari Montalbano





I aquesta frase lapidària del gran escriptor italià mort el dimecres 17 a Roma la va inspirar seu vice primer, en relació a una política sobre la migració que deixa a la deriva, sense l'asil a causa, a centenars de nens, dones i homes que intenten arribar a les platges italianes a la recerca d'aixopluc des de les costes africanes, fugint dels genocidis i de la fam.





Camilleri en aquest context afegia: "No vull morir malament. Amb l'humor negre de l'ombra en la posta de sol. Vull morir amb l'esperança que els meus néts i besnéts visquin en un món de pau. Cal que els joves es comprometin perquè el futur són ells i està a les mans. Espero molt de les noves generacions, moltíssim. No em desilusionen ... "; i ha afegit: rebélense.





El director de teatre, guionista, autor dramàtic, novel·lista, escriptor de més de cent volums amb 25 milions de llibres venuts, era un personatge entranyable, de veu molt greu, acavernada per milers de cigars i litres de whisky, de posats parcs però severs , i una capacitat lluminosa per indignar i interpretar l'ànima italiana contemporània, en la seva grandesa i en les seves misèries. Un home savi sense concessions a la rampant mediocritat dels qui procuren banalitat i lucre, corrompent i falsejant valors. Aquest íntegre ésser humà que va viure i va morir entre el silenci amb llum de la paraula escrita va apel·lar sempre a l'obligació de les justes responsabilitats socials.





Com el seu personatge més emblemàtic, el comissari Montalbano, batejat així en honor del seu talentós parell escriptor gastrònom Manolo Vázquez Montalban, Camilleri va ser un home amant dels bons plats i vins. Un homenatge suculent a la seva memòria seria preparar una fidel recepta de les seves Arancini (la traducció passa per naranjitas) que li van donar nom a una de les novel·les de la seva sèrie i que són una mena de croquetes d'arròs perfumades de safrà, farcides de salsa bolonyesa , parmigiano, mozzarella -millor de bufala- chícharos i oli extra verge d'oliva. Aquesta delícia mediterrània és també motiu de baralla regional amb els calabresos, encara que la versió siciliana és la que més s'ajusta a la provocació literària que el comissari Montalbano degusta en un escenari d'excelsa bellesa reduïda a una terrassa als peus d'una petita cala, a banda d'un far, davant un dels més mars més profunds en bellesa mitològica del món. El mateix Camilleri ja referia que la felicitat està feta de coses ridícules, que jo tradueixo a les simples i suposadament intranscendents.





Amb la partida d'aquest exemplar home de lletres comparteixo amb molts un sentiment d'orfandat. No el vaig conèixer en la meva època de diversos anys romans, però la coincidència de propòsits en la seva visió del món i de la vida amb l'aspiració cap als valors límpids que ell ha representat en la seva trajectòria personal insubornable i en la seva obra, em provoquen la sensació que dóna la pèrdua d'un pare.





Així va ser també quan va morir Derek Walcott, el Nobel de literatura caribeny que ens va acollir a la meva dona i al meu a Santa Llúcia amb una dimensió més filial que fraterna. Porto a col·lació a aquesta altra gran figura de l'alta creació polièdrica -teatre, poesia, assaig, adreça, pintura- perquè el tarannà en extrem sensible cap als pobres de la terra i als qui pateixen l'emparenta, en caràcter i postura moral, a qui tot just ens ha deixat, i amb una sentència de reflexió fonamental: "no li tinc por a morir, sinó a deixar als que estimo ..."