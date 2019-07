Una aerolínia indica quins seients tenen menor mortalitat en cas d'accident

L'estudi citat per KLM es va basar en els accidents aeris dels últims 35 anys, en els quals hi va haver víctimes mortals i supervivents, i que es van registrar a la base de dades de l'Administració Federal d'Aviació dels Estats Units / CC









Després d'estar involucrada en una polèmica en què la tripulació va demanar a una dona que es tapés mentre donava el pit a la seva filla per evitar que altres passatgers fossin molestats, l'aerolínia KLM s'ha involucrat en un altre cas aquesta setmana.





La companyia holandesa va citar al seu compte de Twitter Índia un estudi que explica què seients de l'avió tenen la taxa de mortalitat més baixa en cas d'accident.





I si tot es basa en un estudi, molts usuaris no no es van mostrar particularment satisfets amb la informació procedent d'una aerolínia.





"Segons dades d'un estudi de 'Time', la taxa de mortalitat dels seients en el centre de l'avió és la més alta. No obstant això, la taxa de mortalitat dels seients davanters és lleugerament inferior i fins i tot menor per als seients de l'últim terç de l'avió ", explicava la companyia en un tuit.





KLM va esborrar el missatge després de rebre crítiques pel tema triat. Juntament amb el missatge, a més dels hashtags com "#Facts" (Fets), hi havia una imatge que tenia la següent frase: "Els seients a la part posterior de l'avió són els més segurs!





L'empresa, però, va esborrar el missatge de les xarxes socials, després de rebre crítiques pel tema triat.









"No estic segur que aquesta sigui l'estratègia de vendes que la seva marca vol o necessita", va escriure un usuari a Twitter en resposta a la publicació. I un altre va preguntar: "Per què això?".

















El mateix dia que va publicar el tuit, l'aerolínia es va disculpar pel que ha passat i ha explicat que "la publicació es basava en un estudi d'aviació de domini públic i no era una opinió de KLM". "Mai va ser la nostra intenció ferir els sentiments de ningú. La publicació ja ha estat esborrada", afegeix l'empresa.









L'estudi citat per KLM es va basar en els accidents aeris dels últims 35 anys, en els quals hi va haver víctimes mortals i supervivents, i que es van registrar a la base de dades de l'Administració Federal d'Aviació (FAA) dels Estats Units.





L'anàlisi d'aquestes dades, segons 'Time', revela que els seients en l'últim terç de l'aeronau tenen un índex de mortalitat del 32%, comparat amb la part mitjana (39%) i la part davantera de l'aeronau, que té un índex del 38%.





En el mateix article, 'Time' també adverteix del fet que la majoria de les vegades "la probabilitat de morir en un accident d'aviació té menys a veure amb el lloc on s'està assegut i més que amb les circumstàncies de l'accident".





"Si la cua de l'avió pateix un impacte major, els passatgers del centre o del front poden estar millor que els de la part del darrere", afegeix la revista.





I, a causa de la importància del context en què va ocórrer l'accident, sorgeix una altra advertència: "Ens vam adonar que la supervivència era aleatòria en diversos accidents, els que van morir es van dividir irregularment entre els supervivents. I per aquesta raó, la FAA i altres experts en seguretat aèria diuen que no hi ha un lloc més segur a l'avió ".