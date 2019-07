Il Divo é Il Tonto

No ha estat un dia bo per al PSOE que sobreviurà. Molt menys ho ha estat per Podem, que no ha pogut amagar la primera de les seves crisis internes escenificada en l'abstenció activa i cabrejada dels representants d'Esquerra Unida, els veritables comunistes del Grup. La veritat és que entre tots li han fotut, dit en calent, les vacances al Rei, que ha de tornar a convocar tots els polítics per evacuar consultes, amb el que tot això significa.





A Pedro Sánchez la decisió de Pablo Iglesias -a partir d'ara també conegut per l'audiència pel sobrenom de "Il Divo" - li ha servit per pronunciar el primer discurs de la seva ja indissimulable campanya electoral, a la recerca de nodrir al seu grup parlamentari d'una xifra més rellevant en nombre de diputats que li assegurin, aquest cop sí, una nominació més segura que la que s'ha vist obligat a protagonitzar en aquest dia sembla entendre el que ha passat, quan tot està molt clar: Els nostres polítics actuals, excepte honroses excepcions, són molt dolents perquè s'han malcriat en el massa còmode paradís del Bipartidisme i de les llistes tancades. No saben pactar, i el que és pitjor, dialoguen pitjor que la guineu i les gallines en una granja. I així és impossible crear governs de coalició.





Va resultar molt difícil al novembre recompondre l'escenari parlamentari que ara mateix contemplem. Cada partit té un full de ruta pre-definida, i per aquestes dates a molts no els caurà bé abstenir-se o votar a favor de qualsevol candidat, Esquerra o PNB per exemple. Després hi ha veure si l'estratègia de la intransigència es va a portar a les variades famílies de Podem per davant o al mateix Pablo Iglesias de tornada a la docència universitària, per no pensar que fins i tot a Sánchez la jugada d'una nova convocatòria electoral li pot resultar infructuosa i fins hostil. Circumstàncies les dues que podrien situar la governabilitat a Espanya en el bucle del Dia de la Marmota que tant temen els nostres socis europeus.





No, no ha estat doncs, un bon dia per a la Democràcia espanyola aquesta festivitat de l'Apòstol, fins i tot per la dreta de tota la vida, especialment per a "Il Tonto" líder de Ciutadans, que amb el seu col·lega i rival "Il Divo" han aconseguit , entre els dos, que la durada de la legislatura sigui efímera, de manera que tot això suposa per a la nostra molt deteriorada economia. Ells sabran el perquè de les seves malapteses. Per cert, tenim -també- uns mecenes empresarials als quals els partits que subvencionen no els fan ni punyeter cas. Que també s'ho facin mirar.