Sánchez es reuneix amb patronal, sindicats i autònoms

El president del Govern en funcions, Pedro Sánchez, es reuneix aquest dijous amb el president de la CEOE, Antonio Garamendi, i Cepime, Gerardo Cuerva, i els secretaris generals de CCOO, Unai Sordo, i UGT, Pepe Álvarez, així com amb representants de les principals organitzacions d'autònoms i de l'economia social per abordar l'actual situació política i analitzar opcions de govern.













Sánchez té previst rebre, juntament amb la ministra de Treball, Migracions i Seguretat Social en funcions, Magdalena Valerio, a les 11.30 hores al Palau de la Moncloa els secretaris generals de CCOO, Unai Sordo, i UGT, Pepe Álvarez ; i a partir de les 13 hores els presidents de la CEOE, Antonio Garamendi, i de Cepime, Gerardo Cuerva.





Des dels sindicats advoquen per configurar un programa i un Govern progressista que doni estabilitat a la legislatura per resoldre els assumptes més urgents, com una norma que faciliti actualitzar més enllà del 0,25% les pensions el 2020, i afrontar reformes estructurals en àmbits com el laboral, energètic o digital.





Les organitzacions sindicals no poden passar en les negociacions i els futurs pactes ni es posicionaran a favor de si el nou Executiu ha de constituir-se a través d'una coalició o 'a la portuguesa' com advoca ara el PSOE. Sordo (CCOO) i Álvarez (UGT) s'han emplaçat en diverses ocasions a PSOE i Podem a arribar a un acord per evitar la repetició d'eleccions.





Pel costat de la patronal, les fonts han destacat la disposició a assistir a la trobada per escoltar de primera mà els missatges de Sánchez. A principis de juliol, el president de CEOE va opinar que "potser" seria millor esperar a novembre per tenir un país "més tranquil", que un "més inestable a curt termini".





A més, Sánchez es reuneix, al costat de Valerio, i el secretari d'Ocupació i Relacions Laborals del PSOE, Toni Ferrer, amb representants de l'economia social a les 16.00 hores a Madrid.





Al seu torn, a les 17.30 hores es reuneix, acompanyat de nou per Valerio i Ferrer, amb les organitzacions d'autònoms ATA, UPTA i UATAE. Des d'ATA han informat que el seu president, Lorenzo Amor, ha de transmetre a Sánchez "la importància que es conformi Govern" i que, per això, "dialoguin" les diferents forces polítiques. "No podem tenir quatre eleccions en tres anys", sostenen.





En l'àmbit laboral, ATA aposta per millorar l'accés a la jubilació d'autònoms "amb petits deutes" amb la Seguretat Social i el sistema de protecció social, garantir la seguretat jurídica de les deduccions fiscals i una Agenda fins al 2025 per a orientar les polítiques de autònoms i iniciatives, així com l'aprovació del decret de representativitat i la creació del Consell del Treball Autònom recollit en la Llei de reformes urgents aprovada en la passada legislatura.





El president d'UPTA, Eduardo Abad, també ha incidit en la posada en marxa d'una Agenda 2020-2025 del treball autònom per impulsar un "canvi de dinàmiques i parlar d'ocupació autònoma de qualitat en comptes de quantitat", ja que assenyala que 1,3 milions d'autònoms treballa en hostaleria i comerç. Respecte a la formació de Govern, Abad ha advocat per un "acord programàtic amb línies clarament definides", de caràcter "estable" i ha apostat per la "continuïtat necessària" de Magdalena Valerio al capdavant del Ministeri de Treball.





Per la seva banda, UATAE transmetrà a Sánchez "la importància de conformar un Govern estable que afronti els problemes de les i els treballadors autònoms" i s'assoleixi una cotització per ingressos reals i solucionar el problema dels falsos autònoms.