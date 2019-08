Els empleats del BBVA cada vegada confien menys en UGT i CCOO

Els sindicats UGT i CCOO han perdut gran quantitat d'afiliats a BBVA durant els últims anys. Segons informa el digital 'Moncloa.com', els treballadors no han vist amb bons ulls la posició dels sindicats de classe en alguns dels episodis que han afectat a l'entitat recentment, com l'ERO que es va aplicar a Catalunya Caixa després de la absorció.









De fet, CGT (Confederació General de Treballadors) ha estat el sindicat "alternatiu" que més ha crescut a causa de que precisament no va signar l'expedient. També augmenta la seva quota d'afiliats al banc l'Associació de Quadres Banca (ACB) o el Sindicat d'Estalvi de Catalunya (SEC).





Malgrat que Comissions segueix sent el sindicat majoritari a l'entitat, ha perdut un 10% d'afiliats i representa al 34,7% d'empleats. UGT ha vist augmentar encara més la seva sagnia: ha passat del segon lloc al quart (16,6%), superat per ACB (21,4%) i CGT (17,6%). En últimes posicions es troben SEC (4,7%) i CIG (2,9%).





A més, 'Moncloa.com' sosté que alguns treballadors perceben a UGT i CCOO com sindicats que depenen en els seus llocs i condicions de l'entitat. Per aquest motiu han buscat altres opcions més independents per defensar els seus drets.