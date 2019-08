La impressionant Galàxia M81 vista en infraroig

La Galàxia de Bode (M81) és una Galàxia Espiral a uns 11.8 milions d'anys llum de distància de nosaltres, aquesta galàxia conté aproximadament 250 mil milions de estrelles, sent lleugerament més petita que la Via Làctia. La galàxia és un dels millors exemples del disseny espiral en una galàxia, amb braços gairebé perfectes disposats en espiral cap al seu centre.





M81, Crèdit de la imatge: NASA / CXC / SAO; Òptica: Detlef Hartmann; Infraroig: NASA / JPL-Caltech





Ara el telescopi espacial Spitzer ha obtingut una imatge impressionant en infraroig d'aquesta preciosa galàxia:





Crèdits: Telescopi espacial Spitzer





Gràcies a aquesta imatge podem apreciar clarament els enormes carrils de pols il·luminats per la formació estel·lar activa en els braços espirals de la galàxia.





On podem trobar-la? Podem veure-la en la constel·lació de l'Óssa Major. Amb petits telescopis ja podem començar a apreciar-la a M81 com una marxa arrodonida de brillantor suau. Al costat d'ella, encara que no relacionades, es troba una altra galàxia, M82 aquesta una mica més complicada d'observar amb petits telescopis, ja necessitaríem telescopis de gamma mitjana per observar les dues galàxies.









Ubicació de M81 i M82 en el cel

Article original publicat a Universo Bloque