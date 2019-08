El Govern culpa Iberia de la vaga al Prat el 30 i 31 d'agost

El secretari general de Treball de la Generalitat, Josep Ginesta, ha responsabilitzat Iberia de la no desconvocatòria de la vaga del personal de terra de la companyia a l'Aeroport de Barcelona-el Prat per als dies 30 i 31 d'agost perquè segons ell "ha decidit trencar la negociació" i no formar part d'una comissió de seguiment dels acords.









Ho ha dit aquest dimecres en declaracions als mitjans després de finalitzar sense acord la mediació entre Iberia i els representants dels treballadors, que havia començat a les 11 hores amb l'objectiu de desconvocar la vaga.





"Quan algú no accepta formar part d'una comissió de seguiment que té per objectiu garantir els compromisos i els acords que hi ha, doncs pots pensar moltes coses, però nosaltres el que pensem és que probablement Iberia estava pensant que no tenia cap interès a complir els acords", ha afirmat Ginesta.





Ha explicat que, mentre el comitè de vaga ha "fet els deures" respecte a la reunió de dimarts -que va acabar sense acord després de més de cinc hores de mediació-, Iberia ha anat canviant de posició i ha decidit que no volia garantir els acords i els compromisos a què havien arribat dimarts.





Ginesta ha sostingut que la vaga dels dies 30 i 31 afectarà uns 30.000 ciutadans, segons la previsió de la Generalitat, sobre la base del nombre de vols que es van cancel·lar els altres caps de setmana de vaga, i tenint en compte que els d'aquest cap de setmana van gairebé plens.





"Quan un fa una proposta i arriba a un compromís i decideix assumir-davant la part social, el que no pot fer és fer-se enrere i dir que no forma part de la comissió", ha criticat el secretari, que ha recordat que el seu deure era garantir que es compleixin els acords no tant com a mediadors sinó com a autoritat laboral.