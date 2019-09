Vitamines per a la tardor

És veritat, la majoria dels pencaires hem tornat d'unes vacances amb alts i baixos laborals o mèdics, però hem tornat. ¿I els nostres polítics d'Estat? I Torra i els seus afluents? Doncs miri, crec que no. Estan on els deixem: als llimbs.





Demà comencen a negociar els que podrien governar. L'oposició els mirarà i els vapuleará 'de abondo', com diuen a la meva Galícia natal; sincerament, crec, que és perquè no se'ls ocorre altra cosa. I en aquest "cercle virtuós" transcorre el trist marcir dels nostres homes i dones d'Estat.





Ni contigo ni sin ti, tienen mis males remedios contigo porque me matas sin ti, porque yo me muero… (Marinero Cantor- Emilio José)





I si la cançó, un cop més, ens serveix per definir el fet i fins al personatge, no ens consola saber de quin mal morim, si els funerals i l'enterrament, com sempre, els paguem els pencaires.





I és que aquest setembre promet. El miris per on ho miris i vagis on vagis, ja que el món mundial, però sobretot els seus governants, semblen haver-se posat d'acord per treure del barret de copa el pitjor del seu repertori polític, per fer-nos la guitza als contribuents. Si això segueix així, liarem una festa global que riu-te tu de la recessió que hem passat.





Així que, de moment, respirin profund, prenguin la penúltima cervesa amb les amigues i els amics que van deixar abandonats al començament de l'estiu i després demanin visita al metge perquè els recepti unes vitamines per suportar la tardor vinent dur, però dur de veritat.