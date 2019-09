El Penedès i el gran magatzem, Sant Marçal-Cal Vies

Què hi ha al nostre voltant? Quin és el paisatge que volem? Què volem trobar a casa nostra? Com volem que es defineixi el nostre territori?





Quan recorres el territori del Baix Penedès pots trobar des d'una costa plena d'edificacions a petites esplanades, protegides per a preservar el nostre ecosistema ("Les Madrigueres"), continues cap a l'interior i veus vinyes entremig de poblacions i polígons a mig fer, amb naus buides, en venda o lloguer (hi ha 15 polígons al Baix Penedès).





La Generalitat va aprovar un Pla Territorial de Penedès, aquest pla és l'ordenació i planificació territorial del nostre territori, que principalment està orientat a la creació d'un nou emplaçament de l'activitat econòmica dins de l'eix central d'infraestructures que hi trobem a la nostra comarca.





D'aquest pla inicial trobem un seguit de plans parcials, on hi trobem la construcció d'un gran polígon industrial entre Castellet i la Gornal, l'Arboç i Castellví de la Marca, anomenat SANT MARÇAL-CAL VIES. Aquest Pla Directiu Urbanístic tindrà una ocupació de 110 ha de terreny (10 camps de futbol) on el ciment serà el protagonista del seu paisatge, recordem tots aquells polígons buits ja existents.





La situació de la nostra comarca, entre Barcelona i Tarragona fa que siguem un punt estratègic per poder fer un gran magatzem de mercaderies a cavall de l'anomenat "corredor mediterrani", grans infraestructures trinxant el territori, AP7, AP2, AVE, R2NORD, N-340 ... i així poder donar pas al LOGIS PENEDÈS (la plataforma intermodal de mercaderies) i la construcció del quart cinturó.





Aquest pla s'ha portat a terme des de l'any 2004, amb el POUM de Castellet i la Gornal, el POUM de 2009 de l'Arboç i amb l'inici de l'estudi del LOGIS PENEDÈS el 2012. Aquest Pla Territorial del Penedès porta un retard de 9 anys, però els ciutadans de la comarca afectada, sabem que és realment el que volem i necessitem per incentivar el nostre territori? Recordem que som una de les poblacions amb més índex d'atur, però, què comporta mediambientalment i quin impuls econòmic pot donar a la nostra a la comarca?





Aquest gran projecte només es defineix com un gran centre LOGÍSTIC, on la mà d'obra serà minsa ja que tots aquests centres es gestionen a través de maquinària i robòtica, on el transport ferroviari i el transport per carretera augmentarà i, tot tenint totes aquestes infraestructures, seran insuficients i, en un futur immediat, podrem veure com l'ampliació viària i ferroviària serà una realitat, per així poder donar cabuda a tota aquesta nova activitat econòmica, el magatzem i transport de mercaderies.





El territori no s'aprofitarà de tot això, sinó que tot el contrari, posarem més ciment, trinxarem encara més i, sobretot, no donarem prou feina als nostres ciutadans. Val la pena aquest nou model que vol implantar la Generalitat on el Penedès sigui un territori industrial i logístic d'alta capacitat?





És cert que necessitem un nou model d'activitat econòmica, però no a costa de ser el GRAN MAGATZEM del nostre país.





No vull formar part de la destrucció del nostre paisatge, actual i futur. No vull formar part de la destrucció del nostre entorn i de la D.O. Penedès.